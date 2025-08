Juventus-Reggiana, il 2 agosto prima amichevole dei bianconeri: formazioni, dove vederla

La Juventus scende in campo domani, sabato 2 agosto, per la prima amichevole prestagionale contro la Reggiana. Il match che attende la squadra di Igor Tudor sarà anche l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e per testare la condizione dei giocatori più attesi.

Orario e dove vederla in tv

Oggi, alla vigilia della partita e della successiva partenza per Herzogenaurach, la squadra guidata da Igor Tudor ha svolto una sola seduta di allenamento, al mattino. Prima in palestra, dove il gruppo ha lavorato sulla forza, e poi in campo, per concentrarsi sulla tattica, proprio in vista dell’amichevole di domani.

La partita è in programma alle ore 11 al Training Center e si giocherà a porte chiuse. Sarà possibile vedere la partita in diretta su DAZN per l’Italia e su Juventus.com (previa registrazione gratuita) fuori dai confini nazionali. Nel pomeriggio di domani, il decollo per la Germania.

Il caso Douglas Luiz e l’attesa per David

In casa Juve tiene ancora banco il caso Douglas Luiz, tornato a parlare in una storia su Instagram con un messaggio che sembra rivolto all’ambiente bianconero (“Buongiorno, Che Dio perdoni le persone cattive”) dopo l’ammutinamento di una settimana fa nel primo giorno di ritiro e ora sul mercato. Il brasiliano è nel mirino di due squadre inglesi, il Nottingham Forest e l’Everton, il suo futuro quindi potrebbe essere in Premier League. Intanto, cresce l’attesa dei tifosi per vedere all’opera il nuovo acquisto Jonathan David, che ha iniziato con grandi motivazioni la sua nuova avventura in bianconero. “Per me è una grande emozione essere in una squadra come la Juventus, la prima settimana è andata bene con i compagni che mi hanno accolto bene. C’era un interesse anche mio a venire qui perché la Juve è un grande club”, ha detto l’attaccante mercoledì in occasione della sua presentazione. Sulle prime indicazioni di mister Tudor, il canadese ha spiegato: “La conversazione con il mister è stata molto positiva, ovviamente sono nuovo e mi ha chiesto le mie aspettative. Lui mi ha detto le sue, sa che il mio lavoro è fare gol. Di questo abbiamo parlato”. Negli ultimi anni David non è mai sceso sotto i 25 gol in stagione con il Lille. Contro la Reggiana, Tudor potrebbe schierarlo anche dall’inizio.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.

REGGIANA (3-4-3): Motta; Cavallini, Bonetti, Libutti; Papetti, Stulac, Vallarelli, Marras; Portanova, Tavsan, Gondo. All. Dionigi.

Le news di mercato e le parole di Comolli

Altre novità in casa Juve, sia in entrata che in uscita, potrebbero arrivare dal mercato. Giovedì è stato il direttore generale Damien Comolli a fare il punto della situazione sui nomi ‘caldi’. “Kolo Muani? Vuole tornare e c’è un dialogo aperto con il Paris Saint-Germain, con cui i rapporti sono ottimi”, ha spiegato Comolli parlando con i media alla Continassa, a proposito dell’attaccante francese che è già stato in prestito nella scorsa stagione. Tanti i temi di mercato affrontati, a partire dal futuro di Dusan Vlahovic. “Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione”, ha aggiunto Comolli a SportMediaset. Nessuna novità sull’asse Weah-Marsiglia. “Il dialogo è aperto, ma l’offerta del Marsiglia non ci risulta così importante”, ha detto.

Comolli ha parlato anche di Sancho, il cui arrivo è legato soltanto all’eventuale uscita di Nico Gonzalez. “Credo che il club sia molto attrattivo, mi chiamano tanti agenti e tanti giocatori. Noi del resto siamo la Juventus e vogliamo tornare a vincere. Assicurarci la permanenza di Conceição è stata una decisione chiara e forte perché lui può giocare su entrambi i fronti d’attacco. Abbiamo due delle ali più forti del mondo”, ha detto riferendosi a Yildiz e Conceição, “e Nico che è un gran giocatore. Se dovesse partire qualcuno lo prenderemo in considerazione”. E su Douglas Luiz: “Quando non si è presentato al raduno ho detto ai giocatori che nessuno può mancare di rispetto al club, a un grande club come la Juventus. Penso che Douglas abbia fatto un errore, lo ha riconosciuto e si è messo a disposizione del club”, ha concluso Comolli.