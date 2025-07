Home > Calcio > Milan-Perth Glory 9-0, rossoneri travolgenti in Australia

Milan travolgente nell’ultima amichevole del tour in Asia e Australia. La squadra di Max Allegri si impone per 9-0 contro il Perth Glory all’HBF Park della città australiana. Il tecnico toscano schiera un 3-5-2 con tante novità a partire dall’esordio a sinistra del neo acquisto Estupinan. In attacco la coppia inedita formata da Loftus-Cheek e Okafor. Proprio l’attaccante svizzero è il protagonista del primo tempo con una doppietta al 23′ e al 27′. Le altre reti della prima frazione portano la firma di Terracciano dopo 3′, Comotto al 29′ e Chukwueze al 31′. Nella ripresa girandola di cambi e protagonista diventa Leao con una doppietta al 46′ e all’85’. Le altre reti portano la firma di Ricci al 58′ e di Musah all’80’.

A professional performance in Perth 👏 pic.twitter.com/vKxocvmCT4 — AC Milan (@acmilan) July 31, 2025

Milan-Perth Glory, il tabellino e i marcatori

Perth Glory-Milan 0-9 (0-5) – HBF Park, Perth (Australia). Spettatori 19.226, arbitro Daniel Elder (Australia)

Marcatori: Terracciano (3′), Okafor (23′, 27′), Comotto (R) (30′), Chukwueze (32′), Leao (46′, 85′), Ricci (58′), Musah (80′)

Perth Glory (4-4-2): Birighitti; Risdon, Kaltak, Wootton, Sutton; Ostler, Gomulka, Timmins, Ngo; Sulemani, Taggart. Allenatore: Zeljko Zdrilic

Milan (4-3-3): Maignan (46′ P. Terracciano); Estupinan (46′ Bartesaghi), Pavlovic (46′ Thiaw), Gabbia (46′ Tomori), F. Terracciano (46′ Magni, 77′ Dutu); Comotto (46′ Ricci), Bondo (46′ Fofana), Loftus-Cheek (46′ Musah); Jimenez (46′ Saelemakers), Okafor (46′ Liberali), Chukwueze (46′ Leao). Allenatore: Massimiliano Allegri

Cartellini: nessuno