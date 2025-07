Le amichevoli di oggi, il Milan batte il Liverpool

Buona la seconda per il Milan di Massimiliano Allegri che in amichevole a Hong Kong supera il Liverpool per 4-2. Rossoneri in vantaggio al 10′ con Leao ma al 26′ arriva il pareggio dei Reds con Szoboszlai. Il Milan passa di nuovo nella ripresa con Loftus-Cheek (52′) e trova la terza rete con Okafor (60′). In pieno recupero (93′) i campioni d’Inghilterra accorciano le distanze con Gakpo. Un minuto dopo ancora Okafor fissa il risultato sul 4-2. Nella prima amichevole a Singapore del suo tour in Asia e Australia il Milan era stato sconfitto per 1-0 dall’Arsenal.

Thank you for having us, Hong Kong 💛🇭🇰 pic.twitter.com/Edqg4GEYee — AC Milan (@acmilan) July 26, 2025

MILAN-LIVERPOOL 4-2 – Il tabellino

Marcatori: 10′ Leao, 26′ Szoboszlai, 52′ Loftus-Cheek, 60′ Okafor, 93′ Gakpo, 94′ Okafor