Calciomercato, le news del 31 luglio – Il Napoli vuole Adeyemi. Prima offerta del Milan per Vlahovic

Proseguono anche oggi 31 luglio le trattative di calciomercato per le squadre di Serie A. Mentre continuano a tenere banco tormentoni come Lookman-Inter e Jashari-Milan, continua la sessione estiva particolarmente attiva del Napoli campione d’Italia in carica: gli azzurri di Antonio Conte avrebbero presentato un’offerta al Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Ecco tutte le news di oggi 31 luglio in diretta.

Calciomercato, le news di oggi 31 luglio Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative, ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva. Inizio diretta: 31/07/25 09:00 Fine diretta: 31/07/25 23:00