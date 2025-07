Home > Calcio > Morto a 15 anni il figlio di Julio Sergio, ex portiere della Roma

Il giovane combatteva da tempo con un tumore. Cordoglio dalla Roma e dagli ex compagni

È morto Enzo, il figlio 15enne di Julio Sergio Bertagnoli afflitto da tempo da un tumore cerebrale. A darne notizia, su Instagram, l’ex portiere della Roma che nelle scorse ore aveva annunciato l’aggravarsi delle sue condizioni.

Il cordoglio della Roma: “Al tuo fianco”

Il club giallorosso (dove Julio Sergio ha militato tra il 2006 e il 2011 e nella stagione 2012-2013) ha scritto su X nel messaggio rivolto al suo ex portiere: “Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l‘AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano”. Cordoglio anche da Francesco Totti, che su Instagram ha scritto: “Ciao Enzo, Rip”. Nelle scorse settimane aveva commosso il web il video di Julio Sergio che si faceva rasare a zero i capelli insieme al figlio, alle prese con la chemioterapia.