Milan stecca la prima amichevole con Allegri, l’Arsenal vince 1-0: il tabellino

Il Milan perde contro l’Arsenal nella prima amichevole estiva dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. I rossoneri perdono 1-0 la sfida con i ‘gunners’ giocata a Singapore. Dopo un primo tempo equilibrato, gara decisa da un gol di Saka al 53′. Come prevedibile la squadra inglese è apparsa più avanti di condizione, visto che la Premier League inizia con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A. Piccola consolazione per i rossoneri, la vittoria per 6-5 ai rigori per lo spettacolo.

Maignan salta l’amichevole

Il Milan ha dovuto fare a meno di Mike Maignan. Il club rossonero ha fatto sapere che per l’estremo difensore francese sono esclusi infortuni, sta soltanto lavorando per trovare una condizione perfetta in vista della prossima partita. In porta contro i Gunners ha esordito il neo acquisto Pietro Terracciano, poi sostituito nella ripresa da Lorenzo Torriani. Proprio Torriani nel finale ha negato il raddoppio all’Arsenal e si è poi messo in evidenza anche ai calci di rigore. Per la sua prima formazione Allegri ha schierato dal primo minuto anche l’altro neo arrivato Samuele Ricci a centrocampo, mentre in attacco sono partiti dall’inizio Rafa Leao, Cristian Pulisic e Alexis Saelemaekers.

Il tabellino di Milan-Arsenal

Questo il tabellino dell’incontro:

MILAN-ARSENAL 0-1 (0-0)

MILAN (3-5-1-1): Terracciano (66′ Torriani); Tomori (46′ Gabbia), Thiaw (66′ Terracciano), Pavlovic (80′ Dutu); Saelemaekers (46′ Chukwueze), Loftus-Cheek (66′ Bondo), Ricci (66′ Comotto), Musah (80′ Magni), Bartesaghi (80′ Liberali); Pulisic (46′ Okafor); Leao (80′ Colombo). All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1): Raya (46′ Kepa); White (66′ Nichols), Saliba (66′ Salmon), Calafiori (46′ Kiwior), Zinchenko (46′ Lewis-Skelly); Norgaard (46′ Zubimendi), Rice (66′ Dowman); Saka (66′ Merino), Nwaneri (46′ Odegaard), Martinelli (46′ Trossard); Havertz (80′ Nelson). All. Arteta

Marcatori: 53′ Saka

La sequenza dei rigori

Odegaard (A), parato

Gabbia (M), gol

Zubimendi (A), gol

Colombo (M), parato

Merino (A), gol

Chukwueze (M), gol

Nelson (A), parato

Liberali (M), parato

Kiwior (A), parato

Okafor (M), parato

Dowman (A), gol

Bondo (M), gol

Trossard (A), gol

Terracciano (M), gol

Nichols (A), gol

Dutu (M), gol

Salmon (A), alto

Comotto (M), gol

Il Pre-Season Tour 2025 del Milan, dopo la prima tappa a Singapore, toccherà Hong Kong per finire a Perth. Liverpool e Perth Glory saranno i prossimi avversari da affrontare all’interno di una tournée che avvicina il Diavolo all’inizio ufficiale della stagione dopo la prima parte di lavoro al Centro Sportivo di Milanello.

Ecco la lista completa dei giocatori convocati da Allegri per le gare amichevoli in programma:

PORTIERI: Maignan, Pittarella, P. Terracciano, Torriani. DIFENSORI: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw, Tomori. CENTROCAMPISTI: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers. ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor.

Visite mediche per Estupinan

Intanto a Milano è sbarcato il nuovo acquisto del Milan Pervis Estupinan. Il terzino sinistro ecuadoriano è arrivato intorno all’ora di pranzo all’aeroporto di Linate, dopo la chiusura dell’accordo tra il club rossonero e il Brighton per circa 20 milioni di euro. “Sono felice”, le uniche parole pronunciate dal giocatore sudamericano prima di salire in auto e dirigersi verso la clinica la Madonnina dove effettua le visite mediche, prima della firma sul contratto.