Milan-Arsenal: dove vederla in TV, orario e probabili formazioni

Mercoledì 23 luglio 2025 si gioca una delle amichevoli internazionali più attese di quest’estate: Milan-Arsenal, sfida tra due top club europei impegnati nel tour precampionato. Il match andrà in scena al National Stadium di Singapore e rappresenta un banco di prova importante per Massimiliano Allegri, al suo (secondo) esordio sulla panchina rossonera, e Mikel Arteta, che approfitteranno dell’occasione per testare i nuovi acquisti e affinare la condizione della squadra. Di seguito tutte le info su dove vedere Milan-Arsenal in TV, l’orario e le probabili formazioni.

Milan-Arsenal, data e orario

La partita si disputerà:

Mercoledì 23 luglio 2025

Calcio d’inizio alle ore 13:30 italiane (CET)

Ore 19:30 locali a Singapore

Dove vedere Milan-Arsenal in TV e streaming

L’amichevole sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali delle due squadre:

In Italia e in Europa: diretta su Dazn e Milan tv ma anche su Arsenal.com e tramite l’app ufficiale del club inglese.

Negli Stati Uniti: disponibile su Paramount+

In India: trasmessa su FanCode

Al momento non è prevista copertura televisiva in chiaro in Italia, quindi per seguire il match sarà necessario collegarsi via streaming.

Le probabili formazioni di Milan-Arsenal

MILAN (3-5-2)

Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Musah, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leão

All. Allegri

Confermato il 3-5-2 introdotto da Allegri in ritiro.

Esordio stagionale per il nuovo acquisto Ricci, con Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce.

In attacco, spazio alla velocità di Leão e alla fantasia di Pulisic.

ARSENAL (4-3-3)

Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

All. Arteta

Confermato titolare Riccardo Calafiori, ormai punto fermo della retroguardia di Arteta dopo l’ottimo impatto avuto nella sua prima stagione in Premier League al netto degli infortuni.

Novità anche sulla sinistra con il giovanissimo Lewis-Skelly, classe 2006.

Centrocampo di qualità con Zubimendi e Rice, supportati da Ødegaard.

Milan e Arsenal: test di lusso nel tour estivo

Questa amichevole fa parte di una tournée che coinvolge top club europei:

Il Milan, dopo Singapore, affronterà anche Liverpool, Leeds, Chelsea e Perth Glory.

L’Arsenal proseguirà con altri big match contro Newcastle e Tottenham, sempre nel contesto asiatico.

Entrambe le squadre utilizzano questi match per integrare i nuovi acquisti, dare spazio ai giovani e sperimentare assetti tattici in vista dell’inizio della stagione ufficiale.