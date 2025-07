Il Milan a Singapore, Allegri: “Obiettivo è tornare in Champions”

Inizia dall’Asia la seconda avventura di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, la squadra rossonera è infatti arrivata a Singapore dove giocherà una amichevole di prestigio contro l’Arsenal il 23 luglio, a cui seguirà quella di Hong Kong del 26 contro il Liverpool. La prima giornata del tour in Asia Pacifico è iniziata con un allenamento al mattino in hotel. Nel pomeriggio, dopo pranzo, si è svolta la conferenza pre partita che ha visto Allegri e Fikayo Tomori rispondere alle domande dei media locali, stranieri e italiani. Nel frattempo i calciatori Musah, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze si sono immersi nella cultura locale attraverso una visita alle principali attrazioni della città stato, organizzata dal partner Emirates. Alle 18 si è tenuto poi il primo allenamento sul campo del Bishan Training Center. Al rientro in hotel, la squadra è stata accolta con calore dai tifosi presenti che hanno poi potuto partecipare a un esclusivo incontro.

Allegri: “La preparazione è importante per conoscersi”

La conferenza stampa di Singapore è stata anche l’occasione per Allegri di tracciare un bilancio di questa prima fase di lavoro. “La preparazione è importante per conoscersi e lavorare sul campo. In questo momento siamo un gruppo, bisogna essere bravi a diventare squadra il più velocemente possibile”, ha detto il tecnico toscano. Guardando alla stagione che sta per iniziare, Allegri ha sottolineato che “l’aspetto positivo di non giocare la Champions League è che avremo più tempo per lavorare e diventare squadra, l’aspetto negativo è che non giochiamo le grandi partite. Però mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno, quindi abbiamo il tempo e la possibilità di creare i presupposti per tornare a giocarci. Sono molto fiducioso sui giocatori che ho a disposizione perché credo che abbiano dei valori tecnici e morali importanti”. Naturalmente “l’obiettivo principale del Milan è quello di tornare a giocare la Champions. Non sarà facile perché in Italia c’è molta competitività e ci sono squadre molto attrezzate”, ha detto il tecnico che sulla gara con l’Arsenal ha aggiunto: “Avremo una partita molto difficile e molto importante come primo test. Abbiamo dei giorni per prepararla sapendo che sono partite che ci devono portare avanti nella preparazione fisica tecnica e tattica della squadra”.

In arrivo ad agosto anche Modric

Un Milan che presto avrà a disposizione anche la classe e l’esperienza di un giocatore come Luka Modric. “Lo stiamo aspettando, arriverà ad agosto. È senza dubbio un campione che alzerà il valore tecnico e di leadership della squadra”, ha detto Allegri che a proposito di mercato ha ribadito che “io e la società siamo in totale sinergia. Il club sta lavorando per far sì che il 31 agosto la squadra sia pronta per essere competitiva per il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa”. “Ho conosciuto la squadra, è formata da ottimi giocatori – ha concluso – Bisogna guardare avanti, non indietro, sia nel bene che nel male. Quello che è successo lo scorso anno non serve più, quest’anno inizia una nuova stagione e io sono molto fiducioso, credo che i giocatori abbiano valori tecnici e morali importanti”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’esperto difensore Tomori. “Stiamo cercando di iniziare la stagione al meglio per raggiungere la qualificazione alla Champions League, che è dove il Milan deve stare. Cercheremo di vincere ogni partita e di portare a casa trofei. Penso che ogni stagione sia importante, giocare nel Club o nella Nazionale dà sensazioni diverse ma sono concentrato sul Milan per fare un buon lavoro nella prossima stagione. Dobbiamo continuare a migliorare come squadra e individualmente”, ha detto il centrale inglese.