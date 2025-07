Home > Calcio > Gascoigne collassa in casa poi in terapia intensiva, l’ex attaccante: “Sto bene”

Paul Gascoigne è ancora ricoverato, ma le sue condizioni sono stabili. Lo stesso ex centrocampista della Lazio ha voluto rassicurare amici e familiari dall’ospedale di Poole dove è ricoverato da venerdì sera: “Sto bene”, ha detto a un conoscente. La degenza potrebbe durare ancora alcuni giorni, ma non si esclude una dimissione anticipata.

L’ex fuoriclasse inglese era stato trovato in stato semicosciente nella sua abitazione nel Dorset dall’amico e assistente Steve Foster, che lo ha accompagnato d’urgenza in ospedale. Subito trasferito in terapia intensiva a seguito del collasso, è poi stato stabilizzato.

Il malore ha colto di sorpresa chi gli è vicino. Durante l’estate, Gascoigne aveva affrontato un lungo periodo di sobrietà e partecipato a diversi eventi pubblici come relatore. Secondo fonti vicine all’ex giocatore, “sembrava davvero in forma” e questo episodio è stato vissuto come un inatteso passo indietro.

Solo due mesi fa, in un’intervista esclusiva al Mirror (maggio 2025), Gascoigne si mostrava fiducioso: “Mi sento meglio ora di quanto mi sia sentito da anni”. Aveva raccontato di un periodo positivo, lontano dall’alcol, impegnato nella promozione della sua autobiografia ‘Eight’. “Spero di essere arrivato al punto in cui posso guardare a tutto ciò che ho vissuto con una prospettiva più positiva”, aveva aggiunto.

Un percorso tormentato

Purtroppo per “Gazza” si tratta solo dell’ultima tappa di un lungo e tormentato percorso. Dopo una carriera brillante e amatissima dai tifosi, la sua vita fuori dal campo si è trasformata in un’altalena tra cliniche, ricoveri e tentativi di rinascita. Gascoigne, infatti, convive da anni con gravi problemi di salute e dipendenza. Nel 2007 fu operato d’urgenza per un’ulcera perforante, l’anno seguente venne internato per disturbi psichici, con un tentativo di suicidio. I ricoveri si sono ripetuti negli anni, alternati a brevi fasi di recupero.

Nel 2012 tornò per un breve momento a Roma, ospite a una partita della Lazio contro il Tottenham. Nel 2021 partecipò alla versione britannica de ‘L’Isola dei Famosi’, in una fase di apparente sobrietà. Ma le ricadute non si sono mai fermate del tutto. È stato anche arrestato per aggressione nei confronti dell’ex moglie.

Dai molti che lo hanno amato in campo e fuori, arrivano messaggi di affetto e incoraggiamento: “Vuole ringraziare tutti per il sostegno ricevuto”, ha riferito Foster. Dopo attimi di apprensione, dunque, le sue condizioni ora sono sotto controllo e resta sotto osservazione. Ma ancora oggi, a 58 anni, Paul Gascoigne continua a lottare contro i propri demoni.