Rifilato un 4-0 alle scandinave nella partita decisiva del girone di qualificazione

La Nazionale italiana di calcio femminile ha conquistato la qualificazione agli Europei 2025. La squadra di Soncin è riuscita nell’impresa grazie alla vittoria di oggi sulla Finlandia per 4-0, in una gara valida per il girone di qualificazione. Per le azzurre reti di Beccari, Giugliano e Cambiaghi, poi l’autorete di Nystrom a chiudere i conti.

