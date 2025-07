Paul Gascoigne, l’ex calciatore trovato senza sensi: è in ospedale

Paul Gascoigne, 58enne leggenda del calcio inglese, è stato trasportato d’urgenza in ospedale venerdì sera. Lo riporta “The Sun” sul proprio sito Internet. “Gazza” è stato trovato in stato semicosciente nella camera da letto della sua abitazione di Poole, nel Dorset, da un suo amico e assistente personale, Steve Foster, che lo ha immediatamente portato in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni sono ora stabili. Foster ha riferito che Gascoigne intende “ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo tornare al meglio”. Ora che sarebbe fuori pericolo e in condizioni stabili, sta proseguendo le cure in un ospedale vicino a casa , dove dovrebbe rimanere per diversi giorni.

Il ritrovamento di Gazza e la corsa in ospedale



Il signor Foster, che è anche l’autista e l’assistente personale di Gascoigne, ha portato d’urgenza la star in ospedale con la sua auto dopo averlo trovato nella sua camera da letto. Ora lo stesso Foster ha riferito: “Paul è in ospedale, che è il posto migliore dove possa stare in questo momento”. La figlia di Gazza, la star dei reality Bianca, le sue due sorelle e gli ex compagni di squadra Peter Beardsley, Chris Waddle, Paul Merson e Vinnie Jones sarebbero stati tenuti informati sulle sue condizioni.

Paul Gascoigne, una carriera tra genio e sregolatezza



Paul Gascoigne, noto come “Gazza“, è stato uno dei talenti più brillanti del calcio inglese. Nato nel 1967, iniziò la sua carriera nel Newcastle United, prima di trasferirsi al Tottenham nel 1988, dove si affermò come centrocampista creativo e spettacolare. Nel 1992 passò alla Lazio, diventando uno dei primi inglesi a giocare nella Serie A italiana. Tornò in Gran Bretagna nel 1995 con il Rangers Glasgow, vincendo diversi titoli. Ha avuto anche brevi esperienze con altre squadre, come Middlesbrough, Everton e Burnley. Con la nazionale inglese, Gascoigne è ricordato soprattutto per le sue prestazioni agli Europei 1996. La sua carriera, però, è stata segnata da alti e bassi, anche a causa di problemi personali e di salute.