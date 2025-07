Gruppo Byd, l’Executive Vice President Stella Li: "Partnership con Inter avrà grande impatto"

Penso che la partnership con l’Inter “avrà un grande impatto perché è un club molto popolare in Italia, ha un sacco di fan ed è anche una squadra innovativa, giovane in rapida crescita. Speriamo quindi che questa collaborazione farà diventare BYD molto popolare in Italia; questo aiuterà a costruire consapevolezza del marchio BYD in Italia ma non solo”. Così Stella Li, Executive Vice President di BYD, sulla nuova partnership strategica a livello globale fra il Gruppo BYD e FC Internazionale Milano (Inter), a margine della presentazione dell’accordo, oggi al BPER Training Centre di Appiano Gentile, il centro allenamenti dell’Inter.

Il Gruppo BYD, leader mondiale tecnologico nei veicoli elettrici e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, ha annunciato oggi l’avvio della partnership strategica triennale con FC Internazionale Milano (Inter), con cui diventa Global Automotive Partner del club nerazzurro. Stella Li ha anche sottolineato che l’Inter, il primo club italiano a visitare la Cina, “è molto popolare in Cina”.