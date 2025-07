Europei femminili calcio 2025, insulti razzisti a Jess Carter: parlano le compagne dell’Inghilterra

La giocatrice dell’Inghilterra Jess Carter ha denunciato di aver ricevuto molti insulti razzisti online durante gli Europei femminili di calcio 2025. Le compagne di squadra hanno provato rabbia e tristezza per questi episodi, ha riferito in conferenza stampa la compagna di squadra di Carter, Lucy Bronze. Le “Lionesses” stanno collaborando con la polizia dopo che la difensora del Gotham FC ha dichiarato di aver subito molti insulti razziali durante il torneo e, in una dichiarazione rilasciata domenica, hanno annunciato che smetteranno di inginocchiarsi prima delle partite, affermando che “è chiaro che noi e il calcio dobbiamo trovare un altro modo per combattere il razzismo”. L’Inghilterra sarà l’avversaria dell’Italia nella semifinale in programma martedì 22 luglio 2025. La Federcalcio inglese ha dichiarato che sta “collaborando con la polizia per garantire che i responsabili di questo crimine d’odio siano assicurati alla giustizia”.

Jess Carter, che ha collezionato 49 presenze con la maglia dell’Inghilterra dal suo debutto nel 2017, ha fatto parte della squadra che ha vinto Euro 2022 in casa.

La 27enne ha giocato tutte le partite di Euro 2025 con l’Inghilterra e ha subito insulti dopo una partita difficile contro la Svezia nei quarti di finale di giovedì, che le Leonesse hanno vinto ai rigori dopo essere state in svantaggio per 2-0 e aver pareggiato 2-2.