Roma, Gasperini: “Mercato in ritardo, serve accelerazione”

La Roma apre la sua stagione estiva con una goleada contro il Trastevere, battuto per 14-0 nell’amichevole a Trigoria. Un test utile più per ritrovare ritmo che per valutazioni tecniche, ma che ha comunque riconsegnato ai tifosi giallorossi Paulo Dybala in campo e in forma. Eppure, nonostante il largo successo, Gian Piero Gasperini non sorride. Il nuovo tecnico giallorosso ha parlato senza giri di parole nel post-partita, sottolineando come il vero problema non sia il campo, ma il ritardo sul mercato.

El Aynaoui in arrivo, ma serve altro

L’unico volto nuovo, per ora, è quello di El Aynaoui, atteso a Roma per le visite mediche. Un primo passo, ma ancora insufficiente per soddisfare le aspettative di Gasperini. “Ci sono state alcune vicissitudini, ma siamo in ritardo – ha dichiarato l’allenatore –. Sono otto giorni che abbiamo cominciato e ho avuto molte defezioni, anche per via del finale della scorsa stagione e di chi è già andato via”. La sensazione è che, pur apprezzando la disponibilità della dirigenza, Gasperini si aspettasse un’accelerazione più decisa sul mercato, soprattutto in una fase così delicata della preparazione.

“Serve una spinta sul mercato”

Il tecnico ex Atalanta non nasconde la sua preoccupazione: “Manca meno di un mese all’inizio del campionato e siamo indietro”, ha detto ai cronisti. La Roma sta lavorando con il direttore sportivo Massara per rinforzare la rosa e colmare le partenze, ma per ora di ufficialità ce ne sono poche. “Conosciamo i profili che vogliamo: tutti giovani, forti e pimpanti. Mi aspetto una bella accelerazione nei prossimi giorni”, ha insistito Gasperini, che sottolinea come sia fondamentale partire bene già dalle prime giornate.

Squadra incompleta e obiettivi chiari

Tra partenze e infortuni, la Roma si è presentata al primo impegno stagionale con una rosa decimata. “Tanti giocatori sono andati via, altri non sono ancora disponibili – ha detto il tecnico –. Non è facile lavorare in queste condizioni”. La speranza è che le trattative in corso si sblocchino presto: Ferguson è ormai vicino, Wesley lo segue a ruota, mentre per Rios la trattativa ha subito una frenata dopo i dubbi del centrocampista. Gasperini si attendeva almeno due nuovi innesti già in questa settimana, segnale che i tempi stringono e l’urgenza si fa sentire.

Fiducia nella società, ma il tempo corre

Nonostante tutto, Gasperini mostra fiducia nella società: “Ho trovato grande disponibilità, so che stanno lavorando per rispettare il programma. Ma ora serve velocità”. La Roma ha grandi ambizioni e il tecnico è stato scelto per costruire un progetto solido, ma senza gli strumenti giusti, avverte, sarà difficile competere da subito. “Spero che tutto venga fatto come previsto, ma oggi siamo ancora un po’ indietro“, ha concluso. Con l’arrivo imminente di El Aynaoui e le trattative per Ferguson e Wesley, la Roma inizia a muoversi, ma il conto alla rovescia per l’inizio del campionato è partito. E Gasperini vuole risposte, in fretta.