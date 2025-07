Milan, ufficiale ingaggio Modric fino al 30 giugno 2026

Il Milan comunica “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Modric fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2027″.

Il regista croato è arrivato a Milano questa mattina per sottoporsi alle tradizionali visite mediche alla clinica Madonnina, poi l’arrivo a Casa Milan per la firma sul contratto. “Sono felice”, le uniche parole dette da Modric ai tanti tifosi che lo hanno acclamato in questa sua prima giornata milanese.

Chi è Luka Modric: uno dei più grandi centrocampisti di sempre

Nato a Zara il 9 settembre 1985, Modric muove i primi passi nel calcio professionistico a soli 16 anni, entrando a far parte del Settore Giovanile della Dinamo Zagabria. Per completare il suo percorso di crescita, matura le prime esperienze in prestito con Zrinjski Mostar e NK Inter ZapreÜic. Nel 2004 fa ritorno alla Dinamo dove, in quattro stagioni, colleziona 128 presenze e 32 reti contribuendo alla conquista di tre campionati, due Coppe di Croazia e una Supercoppa croata.

Nell’estate del 2008 si trasferisce al Tottenham, con cui in quattro stagioni disputa 159 partite e segna 17 gol. Nel 2012 arriva la chiamata del Real Madrid e in tredici stagioni con i Blancos totalizza 597 presenze e 43 reti, diventando il calciatore più vincente nella storia del club spagnolo con 28 trofei: 6 Champions League, 5 Mondiali per Club, 1 Coppa Intercontinentale, 5 Supercoppe Europee, 4 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna. Nel 2018 conquista il Pallone d’Oro, coronando una carriera straordinaria che lo ha consacrato tra i più grandi calciatori della storia del calcio mondiale. È il capitano e il calciatore con più presenze nella storia della Croazia, con cui vanta 188 presenze e 28 gol. Modric indosserà la maglia rossonera numero 14.