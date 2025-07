Calciomercato, le ultime notizie in diretta dell’11 luglio

La Roma saluta Shomurodov e Paredes, il primo in prestito in Turchia il secondo ceduto al Boca Juniors

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo con i primi colpi già messi a segno da molte società. Ieri sono arrivate le ufficialità di Dzeko alla Fiorentina, Immobile al Bologna e Theo Hernandez all’Al-Hilal. La Juve lavora per riportare Conceicao in bianconero, Napoli e Atalanta in pressing sull’Udinese per Lorenzo Lucca.