Calciomercato, le ultime notizie in diretta

Impazza il calciomercato con la girandola di attaccanti in mezza Europa. Retegui in Arabia per 65 milioni e uno stipendio monstre da 20 milioni l’anno. L’Atalanta lavora al sostituto, il nome più caldo è quello di Lucca. Il Galatasaray molla Çalhanoglu ma lavora per portare in Turchia Osimhen. Di seguito le principali notizie di giornata.

Calciomercato, le news di oggi 10 luglio 2025 Il calciomercato è sempre più nel vivo. Tra trattative in corso e annunci via social le squadre italiane (e non solo) sono a lavoro per costruire le rose che affronteranno la prossima stagione calcistica 2025-2026. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta delle notizie di giornata. Inizio diretta: 10/07/25 09:00 Fine diretta: 10/07/25 23:59