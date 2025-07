Ranking Fifa, l’Italia esce dalla top 10

L’Italia esce dalla top 10 del ranking Fifa per le Nazionali. Un esito atteso dopo gli ultimi risultati degli Azzurri che hanno portato al clamoroso avvicendamento in panchina tra Spalletti e Gattuso. A certificare la clamorosa uscita è stata l’ultima edizione del FIFA/Coca Cola Men’s World Ranking che ha considerato le qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa 26, le partite clou delle confederazioni e una serie di partite amichevoli. Più di 200 incontri rilevanti per squadre nazionali sono stati disputati in tutto il mondo da quando è stata pubblicata e queste partite hanno lasciato il segno in classifica.

Ranking Fifa, guida l’Argentina

I cambiamenti iniziano nella fascia alta, con la Croazia che sale di una posizione per tornare nella top 10 a spese dell’Italia (11/a, in calo di 2 posizioni). Il Portogallo (6°, un posto in più) e l’Olanda (7/a, uno in meno) si sono scambiati di posto, mentre il Belgio, ottavo in classifica, non si è mosso ma ora ha la Germania (9/a, un posto in più) che incombe minacciosamente dietro di loro. Tuttavia, non c’è alcun movimento al vertice. L’Argentina, vincitrice della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, rimane al comando, con Spagna (2/a) e Francia (3/a) ancora i loro sfidanti più vicini. Seguono Inghilterra e Brasile che continuano a completare i primi cinque posti del ranking.

A few shifts in the latest #FIFARanking! 📊🌍 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2025

Questa la top ten del ranking Fifa:

1. Argentina 1885.36punti;

2. Spagna 1867.09;

3. Francia 1862.03;

4. Inghilterra 1813.32;

5. Brasile 1777.69;

6. Portogallo 1770.53;

7. Olanda 1758.18;

8. Belgio 1736.38;

9. Germania 1716.98;

10. Croazia 1707.51.

11. Italia 1702.58.

Gravina: “Italia fuori da top ten Fifa? Obiettivo è il Mondiale”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto a margine del Consiglio Federale, commentando l’uscita dell’Italia dalla top ten nel ranking Fifa. “Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo iniziare a vincere le nostre partite. Abbiamo un obiettivo sacrosanto, tutte le energie sono concentrare sul centrarlo, dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Vincere le partite e andare al Mondiale, senza se e senza ma”, ha dichiarato il numero uno del calcio Italiano.

Quanto al possibile cambio sulla panchina dell’Italia U21 sottolinea come Silvio Baldini sia uno dei candidati per sostituire l’attuale tecnico Carmine Nunziata. “Sta cambiando tutta la struttura del settore giovanile, stiamo dando un assetto definitivo a tutti i quadri tecnici delle giovanili. Abbiamo iniziato dalla Nazionale A, andremo poi avanti con l’U21, l’U20 e l’U19. Stiamo riassestando tutti i quadri tecnici, ci sono diverse opzioni che stiamo definendo. Mi auguro entro fine settimana, al massimo i primi giorni della settimana prossima avremo l’annuncio ufficiale dei nuovi quadri tecnici. E Baldini è uno dei candidati”, ha dichiarato.