Psg-Real Madrid 4-0, francesi in finale al Mondiale per Club 2025

In gol per la squadra campione d’Europa Dembelé e Ramos oltre alla doppietta di Fabian Ruiz

Il PSG si qualifica per la finale del Mondiale per Club 2025 dove sfiderà il Chelsea. I campioni d’Europa in carica hanno battuto il Real Madrid con un sonoro 4-0. Per la squadra di Luis Enrique reti di Fabian Ruiz al 6′ e 24′, Dembelé al 9′ e Ramos all’87’.

Who will be crowned #FIFACWC Champion? 🏆 pic.twitter.com/QYekZqcmkR — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 9, 2025

La partita di New York

Al MetLife Stadium finisce 4-0: doppietta di Fabian Ruiz, un gol del solito Dembelé e infine quello di Gonzalo Ramos a tempo praticamente scaduto condannano gli spagnoli, mai davvero in partita. Un punto che dovrà far riflettere Xabi Alonso: se è vero che i primi due gol dei parigini arrivano per errori abbastanza incredibili di due singoli (Asencio e Rudiger), il Real è sembrato una squadra slegata e senza equilibrio. Quando gli spagnoli hanno provato ad alzare la linea difensiva per riaprire la partita i velocisti del Psg hanno trovato tantissimo campo in cui fare male. Ora Luis Enrique punta al quinto trofeo stagionale: dopo Ligue1, Coppa di Francia, Supercoppa francese e Champions League la ciliegina sulla torta potrebbe essere il Mondiale per Club.

Tabellino e marcatori

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio (dal 64’ Militao), F. Garcia; Tchouameni, Arda Guler (dal 82’ Lucas Vazquez), Bellingham (dal 64’ Modric); Vinicius Junior (dal 64’ Brahim Diaz), G. Garcia, Mbappé. All. Xabi Alonso.



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes (dal 79’ Kang-In Lee); Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (dal 65’ Zaire Emery); Doue (dal 65’Mayulu), Dembelé (dal 58’ G. Ramos), Kvaratskhelia (dal 58’ Barcola). All. Luis Enrique.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Pol)

MARCATORI: 6’; 24’ F. Ruiz (P); 9’ Dembelé (P); 87’ G. Ramos (P)

AMMONITI: 28’ Tchouameni (R); 48’ Joao Neves (P); 73’ Carvajal (R)