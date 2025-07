Manca solo l'ufficialità ma sembra tutto fatto: il figlio di Carlo avrà la sua prima panchina

Il Botafogo ha scelto Davide Ancelotti come suo nuovo allenatore. Il figlio di Carlo Ancelotti (oggi allenatore del Brasile), che è stato assistente del padre negli ultimi anni, avrebbe accettato l’offerta di allenare l’Alvinegro. Secondo quanto riferisce Globo Esporte, le parti hanno raggiunto un accordo questa domenica e il trentacinquenne italiano è atteso a Rio de Janeiro nei prossimi giorni. Dovrebbe iniziare a lavorare già questa settimana.

Davide Ancelotti ha iniziato a lavorare con il padre Carlo nel 2012 ed è stato assistente del padre per le ultime cinque squadre: Bayern Monaco, Napoli, Everton, Real Madrid e la nazionale brasiliana. Ora, inizia il suo primo incarico da allenatore. Avrà più di un assistente: sta ancora decidendo quale squadra tecnica lo accompagnerà in Brasile. L’italiano era in vacanza con la famiglia in Europa e presto farà capo all’Alvinegro, ma è improbabile che sia in panchina contro il Vasco, sabato prossimo, nel Brasileirão. A questo punto, Cláudio Caçapa, allenatore in seconda a tempo indeterminato dell’Alvinegro, dovrebbe guidare la squadra. Davide Ancelotti non ha un contratto fisso con la CBF, ma solo di collaborazione, come altri collaboratori della commissione tecnica di Ancelotti. Solo Ancelotti (il padre) ha l’esclusiva.

Chi è Davide Ancelotti: età, carriera e percorso del figlio di Carlo

Davide Ancelotti è il figlio dell’allenatore Carlo Ancelotti e uno dei volti emergenti nel panorama degli allenatori e preparatori del calcio europeo. Nato in una famiglia di grande tradizione calcistica, Davide ha seguito le orme del padre, ritagliandosi un ruolo importante all’interno di alcuni dei club più prestigiosi al mondo.

Davide Ancelotti, età e biografia

Davide Ancelotti è nato il 22 luglio 1989 a Parma. Figlio di Carlo Ancelotti e Marina Cretu, ha mostrato fin da giovane una forte passione per il calcio, seppur con un approccio più analitico e scientifico rispetto alla carriera da calciatore professionista.

Carriera e formazione

Dopo una breve esperienza da calciatore nelle giovanili del Milan e poi nel settore dilettantistico, Davide ha scelto di dedicarsi alla formazione tecnica e alla preparazione atletica. Si è laureato in Scienze motorie e ha conseguito una specializzazione in Scienza dello Sport. Ha iniziato la sua carriera come preparatore atletico e poi come assistente tecnico, seguendo il padre Carlo Ancelotti a partire dall’esperienza al Paris Saint-Germain, poi al Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli e Everton.

Nel 2021 è diventato il vice allenatore del Real Madrid, dove lavora fianco a fianco con il padre, ricoprendo un ruolo sempre più centrale nella gestione dello spogliatoio e nella preparazione delle partite. È noto per il suo approccio moderno, l’utilizzo dell’analisi dei dati e il rapporto diretto con i giocatori.

Il ruolo da vice e il rapporto con Carlo Ancelotti

Nonostante sia “figlio d’arte”, Davide Ancelotti ha conquistato la fiducia dell’ambiente madridista per meriti propri. Diversi calciatori del Real Madrid, tra cui Modrić e Kroos, hanno più volte elogiato la sua preparazione, l’approccio tattico e la comunicazione efficace. Il padre ha spesso dichiarato pubblicamente che Davide ha le qualità per diventare un primo allenatore nei prossimi anni, anche al di fuori del suo staff.

