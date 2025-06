Dopo il pari all'esordio contro l'Ecuador i verdeoro battono 1-0 il Paraguay

Il Brasile ha battuto il Paraguay 1-0 a San Paolo e, grazie alla sconfitta del Venezuela per 2-0 contro l’Uruguay, si è così qualificato per i Mondiali 2026. Il gol è stato segnato al 43′ da Vinicius Júnior. Si è trattato della prima vittoria per Carlo Ancelotti da allenatore della nazionale brasiliana. Il Cile invece non si è qualificato, dopo avere perso 2-0 in Bolivia, quindi salterà la terza Coppa del Mondo consecutiva.

Dopo il pareggio per 0-0 all’esordio contro l’Ecuador, e le critiche ricevute dalla stampa verdeoro, il tecnico italiano, che ha compiuto 66 anni martedì, aveva promesso dei cambiamenti per rendere la sua squadra più aggressiva alla NeoQuimica Arena. L’ex tecnico del Real è stato accolto da 46.000 tifosi, tra cui la stella NBA Giannis Antetokounmpo, con tanto di striscione gialloverde con la scritta ‘Parabens, Carleto’ (Auguri, Carletto). Gabriel Martinelli ha sostituito il centrocampista Gerson ed è stato uno dei migliori giocatori dell’incontro. Raphinha è rientrato dopo la squalifica e ha creato non pochi problemi alla difesa del Paraguay. E Vinicius Júnior, allenato da Ancelotti a Madrid, ha diviso i compiti offensivi con Matheus Cunha.

Proprio su un errore della difesa paraguaiana, un cross basso di Cunha e un tocco delicato del nuovo numero 10 brasiliano hanno prodotto l’unico gol della partita. “È per te”, ha detto Vinicius rivolto ad Ancelotti mentre esultava. Nonostante il solo gol segnato, i padroni di casa sono stati molto più aggressivi rispetto alla maggior parte delle partite di questa fase di qualificazione ai Mondiali.

Ancelotti ‘promuove Brasile’: “Visto squadra che si sacrifica”

“Non c’è problema a giocare con tre o quattro attaccanti. Abbiamo bisogno di 10 giocatori che corrano, che si sacrifichino”, ha dichiarato Ancelotti dopo la vittoria contro il Paraguay che è valsa la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo 2026. Secondo Ancelotti la sua squadra è stata “equilibrata” nonostante la presenza di quattro attaccanti. Ha anche detto che il ruolo di Cunha, quello di regista, è quello che immagina sarà di Neymar se il veterano recupera completamente la forma fisica. “Rodrygo lo ha fatto molte volte, lo conosco bene. E lo farà anche Neymar”, ha spiegato Ancelotti. Soddisfatto il match winner Vinicius Jr, che Ancelotti conosce bene. “Dovevamo vincere qui per la nostra gente. Ora abbiamo più tempo per lavorare e vedere cosa possiamo migliorare”, ha detto Vinicius dopo la partita. L’attaccante del Real non giocherà la prossima partita di qualificazione del Brasile contro il Cile a causa di una squalifica. “Dobbiamo festeggiare. Dopo settembre, sarà tutta una questione di pensare alla Coppa del Mondo”, ha concluso Vinicius.

