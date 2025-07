Ok Milan e Inter

Multa di 3 milioni di euro alla Roma dalla Uefa per aver “leggermente superato l’obiettivo intermedio stabilito per l’esercizio finanziario che si concluderà nel 2024”.

Questa la decisione adottata dalla Prima Camera dell’Organismo di controllo finanziario dei club (Cfcb) della Uefa, presieduta da Sunil Gulati. Milan e Inter, assieme a AS Monaco FC, Olympique Marsiglia, Paris Saint-Germain, Besiktas, Trabzonspor e Anversa “hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l’esercizio finanziario che si concluderà nel 2024”, si precisa.

Multe elevate per Chelsea e Barcellona

Per quanto riguarda gli altri club, Hajduk Spalato, Aston Villa, Chelsea, Barcellona e Olympique Lione hanno concordato accordi transattivi con la Cfcb per un periodo di 2, 3 o 4 anni. La durata di ciascun accordo transattivo dipende dalla capacità dei club di conformarsi al Regolamento entro una tempistica specifica. L’obiettivo finale dei club è di essere pienamente conformi alla normativa sugli utili calcistici entro la fine del periodo di regolamento (ovvero, nella stagione 2026/27 per un periodo di 2 anni, nella stagione 2027/28 per un periodo di 3 anni, nella stagione 2028/29 per un periodo di 4 anni). Il Chelsea è il club con il disavanzo più largo, con 80 milioni di euro da sanare diluiti in quattro rate da 20 milioni fino al 2029. Segue il Barcellona con 60 milioni da recuperare, il Lione con 50 milioni, Aston Villa con 20 milioni e l’Hajduk con 1,2 milioni.

