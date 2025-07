Al via la competizione continentale, le azzurre debuttano il 3 luglio contro il Belgio. Le news su calendario e gironi

Iniziano martedì 2 luglio gli Europei femminili 2025 di calcio che vedranno impegnata anche l’Italia di Andrea Soncin, che esordirà il 3 luglio contro il Belgio. Sarà possibile vedere le partite delle azzurre in diretta sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

La 14a edizione del torneo si disputerà in Svizzera e si chiuderà il 27 luglio. La giornata inaugurale vedrà in campo le quattro squadre del Girone A: prima Finlandia-Islanda in campo alle 18 all’Arena di Thun, poi alle 21 Svizzera-Norvegia al St. Jakob Park di Basile, dove andrà in scena la cerimonia di apertura.

I gironi degli Europei

Questa la composizione dei gironi:

Gruppo A

Finlandia

Islanda

Norvegia

Svizzera

Gruppo B

Belgio

Italia

Portogallo

Spagna

Gruppo C

Danimarca

Germania

Polonia

Svezia



Gruppo D

Inghilterra

Francia

Paesi Bassi

Galles

Il calendario delle azzurre, dove vederle in tv

Tra 48 ore, toccherà alle Azzurre fare il debutto allo Stade de Tourbillon di Sion, dove la Nazionale arriverà questo pomeriggio, dopo l’allenamento svolto questa mattina nel Team Base Camp di Weggis. L’Italia ricomincia il suo cammino all’Europeo da dove l’aveva interrotto tre anni fa: di fronte, infatti, c’è lo stesso Belgio che a Manchester nel luglio del 2022 eliminò la squadra di Milena Bertolini in virtù dell’1-0 nella terza partita del girone (rete di Tini De Caigny al 49’). La partita è in programma alle ore 18 e sarà possibile vederla in diretta su Rai 2.

La seconda gara è in programma il 7 luglio allo Stade de Geneve di Ginevra, con il Portogallo, alla sua terza fase finale di fila senza mai incontrare finora l’Italia. La partita è in programma alle ore 21 e sarà possibile vederla in diretta su Rai 2. Una curiosità: l’ultima volta con Belgio e Portogallo nello stesso girone risale al Gruppo 6 delle Qualificazioni per il Mondiale 2019: Italia prima e promossa alla fase finale in Francia. In quel girone, due vittorie con le lusitane, una vittoria e una sconfitta con le belghe. Nel computo generale dei precedenti, Italia largamente in vantaggio con il Portogallo: 14 vittorie e 2 sconfitte, 36-8 il bilancio delle reti. Sarà la prima volta che questo confronto diretto si gioca in campo neutro (i due a Lagos in Algarve Cup sono considerati in casa delle lusitane) e la prima volta in una fase finale dell’Europeo. In parità, invece, il totale delle sfide con il Belgio: 4 successi per parte, Azzurre avanti 15-12 nel conto dei gol. In questo caso, sarà la quarta volta in campo neutro e nelle tre precedenti sono arrivate tre sconfitte per l’Italia: a Larnaca alla Cyprus Cup 2017 (1-4), a Milton Keys nella Arnold Clark Cup 2023 (1-2) e a Manchester nella fase a gironi di Euro 2022, prima e unica volta in una fase finale del torneo Europeo.

La terza avversaria delle azzurre sarà la Spagna campione del mondo in carica. La partita si giocherà l’11 luglio alle ore 21 con diretta su Rai2. Italia e Furie Rosse di fronte per la quinta volta in tre: l’amichevole di Castel di Sangro nel luglio 2022 (1-1), i due confronti in Nations League a ottobre e dicembre 2023 (0-1 e 3-2), l’altra amichevole a Vicenza a ottobre 2024 (1-1). In questi ultimi cinque confronti il bilancio è in parità: una vittoria per parte (in Nations) e 3 pareggi (nelle amichevoli), 6-6 il conto delle reti. Il bilancio totale delle sfide considerate ufficiali, a partire dal 1982, è di 6 vittorie a 3 per le Azzurre, con 5 pareggi, 19-14 le reti; due finora i confronti in campo neutro: il 2-1 nella semifinale di Euro ’97 a Lillestroem che permise all’Italia di giocare la sua seconda finale europea (persa con la Germania) e il 2-0 a favore delle iberiche alla Cyprus Cup 2018.

I numeri delle qualificazioni

Spagna e Italia hanno giocato 6 gare, Belgio e Portogallo invece 10, avendo disputato i play off. In base ai dati ufficiali di uefa.com, la Spagna è la squadra che ha raccolto, in media, più punti (2.66 a gara, 5 vinte e 1 persa), seguita dal Portogallo che ha messo insieme 26 punti in 10 gare, con 8 vittorie e 2 pareggi. Le lusitane, tra l’altro, sono le uniche che arrivano imbattute all’Europeo tra le quattro rivali del girone. L’Italia è invece la squadra con meno punti (9 in 6 gare, media 1.50). Spagna davanti al Portogallo anche per le reti segnate: 3 gol a partita contro 2.50; le iberiche tirano più di tutte (100 conclusioni totali, quasi 17 a partita), e in questo caso l’Italia è vicina al Portogallo (11 tiri a gara contro 13.1).

Sul fronte difensivo, Azzurre leader: solo 3 reti subite, 0.50 a gara, stessa media delle portoghesi (5 in 10), ma meglio di Spagna (0.84) e Belgio (1.90). Le italiane sono le più ammonite (11, quasi 2 a partita), ma anche quelle più brave a non finire in fuorigioco (solo 9 volte, contro le 31 del Portogallo e le 20 del Belgio in 10 partite, e 13 della Spagna in 6). Italia e Portogallo sono anche le squadre più fisiche: commettono più falli a partita (8.5 e 8.6) e ne subiscono di più (9.5 e 10).

I pronostici su Italia-Belgio

Inizia dalla sfida contro il Belgio l’avventura della nazionale femminile all’Europeo. Le Azzurre, che hanno vinto il girone di qualificazione e acquisito nuovo slancio con l’arrivo di Soncin in panchina, sentono aria di rivincita contro la squadra che le eliminò dal precedente torneo continentale: la vittoria dell’Italia si gioca a 1,80 su Snai contro il 4,10 del bis belga. Nel mezzo, a 3,70, il segno “X”.

Cinque delle ultime sei uscite del Belgio hanno fatto registrare almeno tre reti complessive, come quattro delle ultime cinque della nazionale di Soncin: a Sion gli esperti vedono l’Over, fissato a 1,67, mentre l’Under è visto a 2,05. Tre degli ultimi quattro scontri diretti si sono conclusi per 2-1: la vittoria dell’Italia con questo risultato e proposta a 6,43, mentre un altro 0-1 per le Fiamme Rosse – come nel luglio 2022 – paga 13 volte la posta. Capitan Girelli (2,15) e Piemonte (2,45) sono considerate le marcatrici più probabili tra le azzurre, alle loro spalle spiccano la neo juventina Cambiaghi (2,70) e Bonansea (2,80).

Per la vittoria finale, i bookie puntano sulla Spagna campione del mondo, impegnata nel girone dell’italia. I titolo alla Roja vale 2,50 su William Hill, mentre il successo dell’Inghilterra – detentrice del trofeo – è proposto a 5,50. Un po’ più indietro Francia e Germania (entrambe offerte a 6), mentre l’Italia (che non arriva ai quarti dal 2013) è fissata a 25 alle spalle del tandem composto da Paesi Bassi e Danimarca, il cui successo finale è in lavagna a 15.

“Le Azzurre siamo noi”, il nuovo spot Figc

Alla vigilia dell’esordio nel Campionato Europeo, la Nazionale Femminile riafferma la propria unicità attraverso una campagna di comunicazione incentrata sul claim ‘Le Azzurre siamo noi’. Un’affermazione forte, di identità e orgoglio, volta a rafforzare il senso di appartenenza e il legame con i tifosi che la Figc veicolerà in questi giorni sui media e sui social network attraverso uno spot emozionale che segue la medesima attività svolta per gli Azzurri e la Nazionale maschile lo scorso marzo. L’obiettivo della Federazione è quello di consolidare il brand e potenziare l’appeal della Nazionale, espandendo la fanbase e incrementando il coinvolgimento e le interazioni.

‘Le Azzurre siamo noi’ è quindi un manifesto che la Figc ha scelto per identificare un gruppo di atlete, una squadra e, al tempo stesso, il percorso di sviluppo del calcio azzurro declinato al femminile. “Non giocano solo per vincere. Giocano per cambiare gli sguardi, le convenzioni, le regole” e “Non sono sole atlete, sono simboli”: queste due frasi, presenti nello spot, sono l’emblema di una mission ben chiara.

Lo spot ha la voce inconfondibile di Luca Ward grazie alla collaborazione con Radio Italia. La realizzazione dello spot per la Nazionale femminile segue di pochi giorni il lancio della Docuserie ‘Le Azzurre siamo noi’, un viaggio nel viaggio di avvicinamento ad Euro 2025, per conoscere meglio le calciatrici di Soncin, pubblicato sulla piattaforma OTT della Figc Vivo Azzurro TV.

