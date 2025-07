Ceduto il 100% del capitale. Nel team di Blv anche l'ex Roma Baldissoni

Il Monza, club appena retrocesso in Serie B, cambia proprietà. “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV”, si legge in una nota di Fininvest che certifica le voci circolate nei giorni scorsi.

“L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua – prosegue il comunicato – Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Il team di BLV, insieme ai propri partner e advisor, tra cui Mauro Baldissoni (per diversi anni figura apicale della AS Roma), vanta una solida esperienza nello sport professionistico, con un focus particolare sul calcio europeo”.

Il Monza americano riparte da Galliani, il nome di Burdisso nel ruolo di Ds

Per quanto riguarda la configurazione dell’organigramma societario, Adriano Galliani dovrebbe mantenere un ruolo di rilievo almeno nella fase iniziale mentre per quanto riguarda l’ex dirigente della Roma i rumors parlano di un ruolo dirigenziale di rilievo. Tra gli altri nomi caldi che circolano in queste ore c’è quello di Nicolas Burdisso, ex ds del Genoa, che pare vorrebbe in panchina il suo ex compagno (e amico) Daniele De Rossi, ancora legato ad un pesante contratto con la Roma.

