Adriano Galliani

Il Monza calcio è in procinto di passare di proprietà. A rilevare il club dalla Fininvest, con la famiglia Berlusconi intenzionata a defilarsi e che non ha mai presenziato alle partite del Monza, sarà una cordata americana con Mauro Baldissoni a fare da garante. Secondo quanto apprende LaPresse, martedì dovrebbe essere il giorno delle firme per il compromesso, in modo da poter arrivare al closing attorno a settembre-ottobre di quest’anno.

L’ex dirigente della Roma dovrebbe andare a ricoprire un ruolo dirigenziale di rilievo, circola anche il nome di Nicolas Burdisso, ex ds del Genoa. Per quanto riguarda Adriano Galliani, per i primi mesi il senatore resterà nel club con un ruolo istituzionale, ma entro la fine dell’anno sembra comunque intenzionato a lasciare il club. Secondo quanto raccolto negli ultimi giorni lato Fininvest e Lega B, non preoccupano i conti della società, tra le prime a iscriversi al prossimo campionato di serie B.

