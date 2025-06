Le news sulla partita che vale il primo posto del girone: dove si gioca, arbitro, pronostico e dove vederla anche in chiaro

Juventus e Manchester City si affrontano stasera, giovedì 26 giugno, al Mondiale per club 2025. Il big match vale il primo posto nel girone G. Sarà possibile vederla in diretta in tv in streaming su Dazn e anche in chiaro. Al momento i bianconeri e i ‘Citizens’ sono appaiati in testa in classifica con 6 punti ciascuno. Entrambe le squadre hanno già ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale, staccando insieme il pass dopo la vittoria del City contro l’Al-Ain.

Il City di Pep Guardiola ha bisogno di una vittoria per salire in vetta e garantirsi l’ottavo contro la seconda classificata del Gruppo H, nello stesso stadio, lunedì 30 giugno. Chi perderà dovrà invece spostarsi a Miami, dove affronterà la vincente del Gruppo H all’Hard Rock Stadium. Le possibili avversarie agli ottavi per entrambe le squadre sono Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal.

La classifica del gruppo G

Questa la classifica del gruppo G:

Juventus 6 punti (differenza reti +8) – Qualificata agli ottavi Manchester City 6 (+8) – Qualificata agli ottavi Wydad Casablanca 0 (-5) Al Ain 0 (-13)

Orario, arbitro e stadio del match

La partita è in programma alle ore 21 al Camping World Stadium di Orlando. Inaugurato quasi 90 anni fa, l’impianto che ospita l’incontro ha subito numerose espansioni e ristrutturazioni nel corso degli anni, culminate con il grande intervento del 2014 che ha portato alla realizzazione di uno stadio per il 90% completamente nuovo, grazie a un investimento di oltre 200 milioni di dollari. L’impianto di Orlando ha ospitato una vasta gamma di eventi sportivi, musicali e di intrattenimento: sul suo palco si sono esibiti artisti del calibro dei Rolling Stones, Paul McCartney, Billy Joel ed Elton John, mentre nel 2008 WrestleMania XXIV ha incantato un pubblico da record con 74.635 spettatori.

L’arbitro del match sarà il francese Clement Turpin, affiancato dagli assistenti Danos e Pagès. Quarto uomo il romeno Kovacs. Turpin, 43 anni, è arbitro internazionale dal 2010. Nel 2022 ha arbitrato la finale di Champions League tra il Liverpool e il Real Madrid allo Stade de France di Parigi, partita vinta dagli spagnoli dopo un ritardo di oltre mezz’ora sul fischio d’inizio a causa dei disordini fuori dallo stadio.

Juve-Manchester City, i precedenti

La Juventus è avanti 4-1 nei precedenti con il City, sconfitto anche in questa stagione nella fase a gironi di Champions League per 2-0. Anche in quell’occasione, la partita è stata arbitrata da Turpin. Un solo pareggio tra le due squadre nella fase a gironi di Champions della stagione 2017/2018.

Probabili formazioni

Il Manchester City dovrà fare a meno di Rico Lewis, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella prima partita contro il Wydad. Nella Juventus, invece, non ci sarà Francisco Conceicao alle prese con un affaticamento muscolare.

Il tecnico dei bianconeri Igor Tudor sembra intenzionato a lanciare dall’inizio Dusan Vlahovic, partito dalla panchina nelle prime due partite. Alle sue spalle dovrebbero agire Koopmeiners e Nico Gonzalez mentre Kenan Yildiz potrebbe partire dalla panchina. Locatelli si candida per sostituire uno tra Thuram e McKennie.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernando Silva, Marmoush; Haaland. All. Guardiola.

Dove vedere Juventus-Manchester City in tv

Tutte le partite del Mondiale per club 2025 sono trasmesse in diretta e in streaming su Dazn. E’ inoltre possibile vedere il match tra i bianconeri e gli inglesi in diretta e in chiaro su Canale 5 alle ore 21: telecronaca Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Il pronostico dei bookie

Centrata la qualificazione agli ottavi, la Juventus insegue il primo posto nel Gruppo G del Mondiale per club nella sfida contro il Manchester City. Le due squadre, come riporta Agipronews, sono a punteggio pieno ma i bianconeri, visto il maggior numero di gol segnati, hanno due risultati su tre a disposizione: per i bookie è comunque favorita la squadra di Guardiola, il cui successo si gioca a 1,75 su Snai, contro il 4,60 della formazione di Tudor, reduce da sette risultati utili consecutivi e vincente nell’ultimo precedente. Nel mezzo il pareggio 3,70. Per la vittoria del girone, invece, c’è perfetto equilibrio secondo i betting analyst di Planetwin365: sia il primo posto della Juventus sia quello del Manchester City sono in lavagna a 1,82. Soltanto in uno degli ultimi sette precedenti tra Vecchia Signora e Citizens ci sono state più di due reti: a Orlando gli esperti vedono però favorito l’Over, fissato a 1,75, mentre l’Under è proposto a 1,95. Tra i risultati esatti in pole l’1-1 a 7,25, seguito dall’1-0 a favore della squadra inglese dato a 7,50, mentre un altro 2-0 Juve – come in Champions – sale a quota 29. Grande attesa per l’avvincente sfida tra Kenan Yildiz ed Erling Haaland: il primo ha segnato nelle ultime tre partite, il secondo nelle ultime quattro. La quarta rete nella competizione del turco è vista a 4,75, la presenza del norvegese nel tabellino dei marcatori è in pole a 2,05.

Cosa hanno detto Tudor e Guardiola

“Ci siamo concentrati su tutto in questi giorni. Ci sono delle scelte da fare, sarà una grande partita da giocare. Dobbiamo sicuramente cambiare qualcosa, ma vogliamo vincere e giocare una partita molto seria”, ha detto Tudor nella conferenza stampa della vigilia. Menzione speciale per il numero 10: “Yildiz è un ragazzo che dovrebbe essere un esempio per molti giovani, ha molta passione. Ha delle doti speciali, ama il calcio. Non si tira indietro, dà sempre tutto. È bello allenare giocatori così”.

“Siamo contenti per le prime due vittorie, ci sono molti aspetti positivi in ​​questo momento -le parola del difensore bianconero Pierre Kalulu-. Giocheremo contro una grande squadra e sarebbe bello vincere. Questa partita ci ricorda la Champions League. Se Tudor dovesse cambiare qualcosa, lo farebbe comunque per vincere. Il nostro approccio è cambiato, i risultati stanno dando ragione all’allenatore”.

“Ci sono gironi più difficili di altri, vediamo cosa succede ora. La Juventus ha un grande nome, ma per noi è importante andare avanti. Siamo lontani dal nostro massimo, speriamo di poter migliorare sempre di più”, ha detto il tecnico del City, Pep Guardiola.

“Comunque -ha aggiunto-, la stagione è finita, ora ne è iniziata un’altra e la sconfitta in Champions League contro la Juve appartiene al passato. Non vogliamo riviverla. Vedo molte cose che mi piacciono in termini di intesa, sono sicuro che faremo molto bene da qui in poi”.

“Mi aspetto una partita combattuta -è la previsione di Rodri, centrocampista del City-. La Juve è una squadra molto fisica, che gioca molto nell’uno contro uno. Sappiamo però che se vogliamo arrivare primi nel girone dobbiamo batterla. Ho visto le ultime due partite della Juve, stanno crescendo e hanno alzato il livello con diversi giovani forti. Sarà una grande battaglia”.

