Ilkay Gündogan ha segnato una doppietta, Erling Haaland ha segnato su rigore e il Manchester City si è assicurato un posto agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 con una vittoria per 6-0 contro l’Al Ain domenica sera. Anche Claudio Echeverri, Oscar Bobb e Rayan Cherki hanno segnato per il City, che sta cercando di coronare una stagione deludente con un risultato incoraggiante. Il risultato ha portato gli inglesi e la Juventus (entrambe con un record di 2-0-0) agli ottavi di finale del Gruppo G.

L’Al Ain è stato sconfitto due volte, perdendo 5-0 contro la Juventus nella partita d’esordio. Il Manchester City è il club campione in carica, avendo vinto il titolo nel 2023 con il precedente format a sette squadre. La squadra di Guardiola affronterà la Juventus (che ieri ha battuto 4-1 il Wydad Casablanca) giovedì a Orlando per determinare quale squadra si aggiudicherà il primo posto nel girone. Ai bianconeri potrebbe bastare anche un pareggio, avendo una differenza reti migliore.

Mondiale per Club 2025, Al-Hilal di Inzaghi pareggia 0-0 con Salisburgo

Seconda partita e secondo pareggio invece per l’Al-Hilal di Simone Inzaghi al Mondiale per Club. In una partita valida per la seconda giornata del gruppo H, la compagine saudita ha fermato gli austriaci del Salisburgo per 0-0. Un risultato, che di fatto tiene la squadra dell’ex allenatore dell’Inter ancora in corsa per la qualificazione. In classifica comandano infatti il Real Madrid (che ieri ha battuto i messicani del Pachuca 3-1) e il Salusburgo con 4 punti, segue l’Al-Hilan con 2. Nell’ultima giornata la squadra saudita affronterà il già eliminato Pachuca con l’obbligo di vincere segnando più gol possibili e sperare che tra Real Madrid e Salisburgo non esca un risultato di parità.

