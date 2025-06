Pareggio spettacolo 4-4 tra Porto e Al Ahly

Al Mondiale per club 2025 pareggio 2-2 tra l’Inter Miami e il Palmeiras nell’ultimo turno del gruppo A. Con questo risultato entrambe le squadre si qualificano agli ottavi. Prosegue dunque l’avventura nel torneo di Lionel Messi, stella dell’Inter Miami, che chiude seconda nel girone dietro alla formazione brasiliana (stessi punti ma migliore differenza reti). All’Hard Rock Stadium gli statunitensi si portano sul 2-0 grazie alle reti di Allende e Suarez (al primo gol al Mondiale per club). Ammonito Messi per gioco falloso. I brasiliani reagiscono e trovano il pareggio nel finale con Paulinho (80′) e Prado (87′).

Messi affronterà il Psg

L’Inter Miami se la vedrà agli ottavi con il Psg, primo nel gruppo B. Messi si ritroverà dunque di fronte i suoi ex compagni di squadra parigini. Derby brasiliano invece tra Palmeiras e Botafogo.

Il match spettacolare tra Porto e Al Ahly

Pareggio ricco di gol e spettacolo tra i portoghesi del Porto e gi egiziani dell’Al Ahly nella gara valida per l’ultima giornata del gruppo A del Mondiale per club. Entrambe eliminate (agli ottavi accedono Palmeiras e Inter Miami), le due formazioni hanno offerto una prestazione divertente e piena di occasioni. Al Metlife Stadium di New York, dove il 13 luglio si giocherà la finale del torneo, si sono registrati otto gol in totale, 4 per parte, con gli uomini di Riveiro quattro volte in vantaggio e 4 volte ripresi dalla squadra portoghese di di Anselm. Abou Ali, centravanti dell’Al Ahly, è stato il primo nel torneo a mettere a segno una tripletta. Reti portoghesi firmate da Di Mora, William Gomes, Samu e Pepè che all’89’ ha pareggiato dopo l’ennesimo vantaggio egiziano con Ben Romdhane.

