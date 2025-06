Vittoria della Vecchia Signora nel segno di Yildiz, autore di una doppietta

La Juventus batte 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Inizio sprint per i bianconeri che al 6′ passano in vantaggio grazie a un’autorete di Boutouil, che devia in modo decisivo un tiro di Yildiz. Al 16′ capolavoro del fantasista turco che, servito da Cambiaso, colpisce di potenza da fuori area e trafigge il portiere avversario. Al 25′ i marocchini accorciano le distanze con Lorch che supera Di Gregorio con un cucchiaio dopo un assist di Amrabat. Nella ripresa un altro capolavoro di Yildiz vale il 3-1: al 69′ Kolo Muani serve il turco che sterza mandando a vuoto difesa e portiere e appoggia in rete con il piatto. Nel recupero il quarto gol sul calcio di rigore procurato dal subentrato Dusan Vlahovic che poi realizza.

Juventus-Wydad Casablanca, il tabellino

Stadio: Lincoln Financial Field, Philadelphia (Usa)

Marcatori:

6’ Aut. Boutouil (J)

16’ Yildiz (J)

25’ Lorch (W)

69’ Yildiz (J)

90+4’ Vlahovic (J) – rigore

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa (73’ Nico Gonzalez), McKennie (46’ Koopmeiners), Thuram, Cambiaso; Conceicao (73’ Locatelli), Yildiz (85’ Gatti); Kolo Muani (73’ Vlahovic).



Allenatore: Igor Tudor

WYDAD CASABLANCA (3-4-3) Benabid; Ferreira, Boutouil (78’ Harkass), Meijers (46’ Mwalimu); Moufi (87’ Aziz Ki), Zemraoui (78’ Mailula), El Moubarik, Moufid; Amrabat, Lorch, Obeng (46’ Al Somah). Allenatore: Benhachem

AMMONIZIONI

Meijers (WYD) –

– Ferreira (WYD)

Thuram (JUV)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata