La squadra doriana ha pareggiato 0-0 contro la Juve Stabia nel recupero della 34esima giornata

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia. La squadra doriana, che nel suo palmares ha anche lo Scudetto 1990-91, ha pareggiato 0-0 contro la Juve Stabia, nel recupero della 34esima giornata. Aveva bisogno di una vittoria per rimanere in Serie B.

Retrocesse anche Cosenza e Cittadella

Insieme alla Samp retrocedono direttamente anche il Cosenza e il Cittadella. Mantova e Brescia si sono salvate all’ultimo, mentre Frosinone e Salernitana vanno ai playout.

Flop Sampdoria

A nulla sono serviti i cambi allenatore – quattro tecnici diversi in una sola stagione – e uno staff composto da tanti ex giocatori della grande Samp. I blucerchiati chiudon l’annata alla terzultima posizione con 41 punti.

Promosse e playoff

Volano direttamente in Serie A Sassuolo e Pisa mentre il 17 maggio ci sarà la doppia sfida playoff: Catanzaro-Cesena alle 17.15 e Juve Stabia-Palermo alle 19.30. Chi vince andrà a giocare contro Spezia e Cremonese.

