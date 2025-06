Per la prima volta nella storia del torneo, saranno 32 le squadre partecipanti, in rappresentanza delle sei confederazioni FIFA

Il Mondiale per Club 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di calcio. Per la prima volta nella storia del torneo, saranno 32 le squadre partecipanti, in rappresentanza delle sei confederazioni FIFA, divise in otto gironi da quattro. La manifestazione si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, con gare ospitate in 12 stadi sparsi in tutto il Paese, tra cui l’Hard Rock Stadium di Miami (teatro della gara inaugurale), il Rose Bowl di Los Angeles e il Lumen Field di Seattle.

Mondiale per club 2025: Juventus e Inter in campo

Il sorteggio dei gironi si è svolto il 5 dicembre 2024 a Miami, definendo gli accoppiamenti della fase iniziale, che qualificherà le prime due classificate di ciascun girone agli ottavi di finale.

Juventus nel Girone G

Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) – mercoledì 18 giugno, ore 21:00 locali, Audi Field, Washington D.C.

Wydad AC (Marocco) – domenica 22 giugno, ore 12:00 locali, Lincoln Financial Field, Philadelphia

Manchester City (Inghilterra) – giovedì 26 giugno, ore 15:00 locali, Camping World Stadium, Orlando

Inter nel Girone E

CF Monterrey (Messico) – martedì 17 giugno, ore 12:00 locali, Rose Bowl, Los Angeles

Urawa Red Diamonds (Giappone) – sabato 21 giugno, ore 12:00 locali, Lumen Field, Seattle

River Plate (Argentina) – mercoledì 25 giugno, ore 18:00 locali, Lumen Field, Seattle

I prossimi match delle italiane

Qualora entrambe le italiane accedessero agli ottavi di finale, incroceranno le squadre provenienti dal Girone F, secondo la griglia ad eliminazione diretta stabilita dal regolamento FIFA. Con due formazioni italiane pronte a confrontarsi con il meglio del calcio mondiale, il Club World Cup 2025 promette spettacolo e forti emozioni per tutti i tifosi.

Inter-Urawa Red Diamonds, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; S. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

Urawa Red Diamonds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza

Juventus-Wydad: le probabili formazioni

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz, Kolo Muani. All. Tudor.

Wydad (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All. Benhachem.

Dove vedere le partite in tv

La partita Juventus-Wydad del 22 giugno alle ore 12, valida per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale per Club 2025, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Italia 1, ma anche in live-streaming su DAZN (previo abbonamento) e Mediaset Play. I nerazzurri giocheranno la seconda gara del girone E contro il Urawa Red Diamonds il 21 giugno alle 21 in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

