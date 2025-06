Sconfitta a sorpresa per la squadra campione d'Europa: non perdeva in nessuna competizione dal 3 maggio scorso

Prima grande sorpresa nel Mondiale per Club 2025 negli Usa, con il Botafogo che ha battuto per 1-0 il Psg, vincitore della Champions League. Il gol decisivo porta la firma di Igor Jesus ha segnato al 36′, poi i campioni sudamericani hanno resistito al disperato forcing dei francesi nel tempo teso. Il club francese non perdeva in nessuna competizione dal 3 maggio ma i campioni d’Europa sono apparsi comprensibilmente stanchi a tratti. La straordinaria rete di Jesus è stata la prima subita da Gigio Donnarumma dal 17 maggio. La squadra di Luis Enrique aveva superato le sue ultime tre avversarie con un punteggio complessivo di 12-0, vincendo la Coppa di Francia e la finale di Champions League.

Some BIG results on #FIFACWC Matchday 6. 🤯 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 20, 2025

Il Botafogo guida il girone B, Psg e Atletico Madrid chiamati a vincere

I brasiliani del Botafogo guidano ora il girone B a punteggio pieno con 6 punti e si giocherà la qualificazione agli ottavi nell’ultima giornata contro l’Atletico Madrid. Proprio i colchoneros hanno vinto la loro prima partita battendo per 3-1 gli americani dei Seattle Sounders per 3-1. Per la squadra del Cholo Simeone a segno dopo 11′ Barrios, poi il raddoppio nella ripresa al 47′ di Witsel e ancora Barrios al 55′ ha firmato il tris. Per Seattle gol del momentaneo 1-2 di Rusnak al 50′. Nell’ultima giornata gli spagnoli dovranno vincere contro il Botafogo per andare avanti, così come il Psg dovrà battere i praticamente già eliminati Sounders per non correre rischi.

La altre partite

Hanno vinto anche Palmeiras e Inter Miami rispettivamente contro Al Ahly e Porto. Ai brasiliani sono bastate le reti di Wessam Abou Ali e Jose Manuel Lopez. Il club della Florida, invece, è stato trascinato da Leo Messi, autore di un gol dopo Telasco Segovia.

Palmeiras – Al Ahly 2-0

Inter Miami – Porto 2-1

Seattle Sounders – Atletico Madrid 1-3

Psg – Botafogo 0-1

I match in programma oggi

Queste le partite in programma questa sera 20 giugno 2025:

Benfica – Auckland City ore 18.00

Flamengo – Chelsea ore 20.00

Los Angeles – Esperance ore 00:00

Bayern Monaco – Boca Juniors ore 3.00

