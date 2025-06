Il giovane centrocampista lo scorso anno ha giocato 8 partite in Serie A

Con un video diffuso sui social, l’AC Monza ha ufficializzato il rinnovo del prestito Kevin Zeroli dal Milan, fino al 30 giugno 2026. Ecco il comunicato ufficiale emesso dalla società brianzola. “Kevin Zeroli sarà un calciatore del Monza anche nella prossima stagione, a titolo temporaneo dal Milan fino al 30 giugno 2026. Nella sua prima esperienza al Monza il centrocampista ha collezionato 8 presenze in Serie A, mettendo in luce le sue qualità e realizzando il suo primo assist nel massimo campionato. In bocca al lupo Kevin!” ha concluso l’AC Monza.

