Il presidente della Figc ha presentato il nuovo Ct Gattuso, su Spalletti ammette: "Esonero doloroso, grande persona"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso nuovo ct azzurro, ha risposto anche a una domanda sulla trattativa con Ranieri come successore di Lucano Spalletti poi non andata in porto.

Gravina: “Su Ranieri un’idea, ma non c’erano le condizioni”

“Su Claudio Ranieri c’è stata un’idea, c’è stato un incontro e il massimo rispetto. Prima di sentirlo avevamo già avviato un percorso su un progetto alternativo e non ci siamo fatti trovare impreparati”, ha spiegato il numero uno del calcio italiano che ha poi aggiunto: “Con Dan Friedkin c’è un ottimo rapporto e c’è stato il massimo rispetto. Non c’erano le condizioni per andare oltre per una scelta reciproca – ha aggiunto – parlare di rifiuto significa andare un po’ oltre le dinamiche di una scelta”.

Gravina: “Esonero Spalletti doloroso, è grande persona”

Gravina è poi tornato sull’addio al tecnico di Certaldo. “Quando risolvi un rapporto con una persona come Luciano Spalletti è lacerante. Con lui ho avuto un rapporto splendido, è una persona meravigliosa e straordinaria”, ha ammesso il presidente Figc che ha proseguito spiegando che dopo l’esonero dell’ex tecnico del Napoli “c’era l’esigenza di dare una risposta in tempi brevi e insieme a Gattuso c’è stato modo di confrontarsi e di trovare una sintonia perfetta nel tracciare un percorso”.

