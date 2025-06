Finisce pari l'esordio di Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri

Inizia con un pareggio per 1-1 l’avventura dell’Inter al Mondiale per Club 2025. Al Rose Bowl di Pasadena la squadra di Cristian Chivu, all’esordio sulla panchina nerazzurra, va sotto 1-0 per effetto della rete di Sergio Ramos al 25′. Pareggio ad opera di Lautaro Martinez al 42′.

Monterrey-Inter 1-1, il tabellino

Monterrey 1-1 Inter

Stadio: Rose Bowl, Pasadena



Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile)



Marcatori: 25’ Ramos (M), 42’ Lautaro (I)

Monterrey (3-4-2-1) – Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzmán; Chávez (58’ Aguirre), Rodríguez, Torres (58’ Deossa), Arteaga; Canales (89’ Rojas), Ocampos (89’ Cortizo); Berterame (78’ Ambriz).



Allenatore: Domènec Torrent



Ammoniti: Rodríguez

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (58’ Luis Henrique), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani (68’ Sucic), Mkhitaryan (78’ Zalewski), Carlos Augusto (68’ Dimarco); Lautaro, S. Esposito (58’ Thuram).



Allenatore: Cristian Chivu



Ammoniti: Asllani, Barella, Lautaro

Chivu: “Ci è mancata la cattiveria sotto porta”

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se siamo andati sotto, li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni. Nel secondo tempo siamo stati lenti nel palleggio, ma abbiamo creato qualche occasione, ci è mancata cattiveria sotto porta. Abbiamo rischiato nelle transizioni dove loro erano molto bravi, ci voleva più verticalità e giro palla veloce, ma i ragazzi hanno dato il massimo”. Queste le parole di Chivu dopo la partita. “Mkhitaryan sotto la punta? Dobbiamo provare ad avere sempre più soluzioni ed essere pronti alle prossime partite. Luis Henrique può fare meglio, ma consideriamo che non è in condizione perché ha fatto solo due allenamenti con noi. Non mi è dispiaciuto, ha personalità, buona tecnica e coraggio nell’uno contro uno”, ha aggiunto, secondo quanto riporta il sito del club nerazzurro. “Sebastiano Esposito ha fatto una buona prestazione, non era facile giocare con un blocco basso che poi ti lasciava in fuorigioco”, ha concluso.

Lautaro: “Contento di questa prima gara ma dobbiamo migliorare”

“Abbiamo fatto le cose bene, il campo era un po’ asciutto e abbiamo avuto difficoltà a far girare la palla. Ho giocato anche la Copa America qui ed era uguale. Dobbiamo adattarci a questo. Sono contento di questa prima partita, sono tranquillo”, ha detto invece Lautaro Martinez. “Abbiamo subito il gol su una palla inattiva e su questo bisogna lavorare tanto, è una novità per noi difendere a zona, dobbiamo andare avanti e migliorare“, ha aggiunto.

