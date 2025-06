Debutto per i bianconeri contro gli emiratini a Washington DC

Debutto per la Juventus nel nuovo Mondiale per Club 2025. Nella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno i bianconeri affronteranno l’Al Ain nel primo match della fase a gironi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita.

#FIFACWC, l’esordio si avvicina 👀 Viaggio nella vigilia della sfida con l’Al-Ain 📹@FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/9MbQ9ZYqdX | #TakeItToTheWorld — JuventusFC (@juventusfc) June 18, 2025

Juventus-Al Ain, a che ora si gioca

Data e ora: Giovedì 19 giugno alle 03:00 ora italiana

Stadio: Audi Field, Washington, DC, USA

L’avversaria

L’avversaria della Juventus è l’Al Ain, club degli Emirati Arabi Uniti campione dell’AFC Champions League 2023/2024 e con una storia importante a livello locale e continentale, avendo vinto 14 campionati nazionali e 2 Asian Champions League. Quest’anno, però, l’Al Ain ha chiuso il suo campionato locale al quinto posto in classifica: a vincere il titolo è stato l’Al-Ahli Dubai. Le due squadre sono nel gruppo G del Mondiale per Club insieme al Manchester City e al Wydad Casablanca: inglesi e marocchini si affronteranno nel loro match alle 18 di mercoledì 18 giugno.

Juventus-Al Ain, dove vederla (anche in chiaro)

La partita sarà trasmessa gratuitamente in Italia in streaming gratuito su Dazn (registrazione necessaria). Ci sarà una diretta anche in chiaro su Italia 1 e su Mediaset Infinity in streaming.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Kolo Muani

Per quanto riguarda le scelte di mister Igor Tudor, in attacco dovrebbe partire titolare Kolo Muani rispetto a Dusan Vlahovic. A centrocampo, McKennie preferito a Locatelli, ancora in dubbio a causa di un infortunio alla caviglia. Nico Gonzalez davanti a Weah.

Al Ain (4-3-3): Rui Patricio; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba

