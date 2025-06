Desplanches ha parato un rigore a Munteanu. Il fantasista della Roma colpisce un palo. Prossimo match con la Slovacchia

Esordio positivo per l’Italia agli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Slovacchia. Gli Azzurri nel primo match superano per 1-0 la Romania. Decisiva la rete di Baldanzi al 25′. Sempre nel primo tempo il portiere italiano Desplanches ha parato un rigore a Munteanu. Nella ripresa annullato un gol a Stoica, poi Baldanzi colpisce il palo. Per il resto gli azzurrini amministrano il risultato e portano a casa i primi tre punti.

Italia-Romania, le formazioni delle due squadre

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti (86′ Kayode), Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi (86′ Pisilli), Koleosho (63′ Casadei); Gnonto (63′ Ambrosino). Ct. Nunziata.

ROMANIA (4-3-3): Sava; Strata (61′ Burnete), Ignat (46′ Popescu), M. Ilie, Borza; Corbu (46′ Perianu), Akdag, Grameni (86′ Mitrov); R. Ilie, Munteanu, Stoica (61′ Sirbu). Ct. Pancu.

Italia-Romania 1-0, gli highlights del match

I prossimi match dell’Italia: contro Slovacchia e Spagna

Archiviato il match d’esordio, gli azzurrini di Nunziata affronteranno nella seconda gara i padroni di casa della Slovacchia. Il match è in programma sabato 14 alle ore 21. Martedì 17, invece, ci sarà la sfida decisiva contro la Spagna, un match che potenzialmente potrebbe definire chi tra Italia e la nazionale delle Furie Rosse sarà primatista del girone.

Dove seguire le partite dell’Italia all’Europeo Under 21

Tutte le sfide della Nazionale Under 21 sono trasmesse in esclusiva sui canali Rai, le prime tre del girone tutte su Rai 2 con inizio alle 20.45 mentre le (eventuali) altre saranno trasmesse su Rai 1 con orari che dipendono dalla posizione in cui si qualificherà l’Italia.

