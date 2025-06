Per i media britannici è tutto fatto: il 26enne olandese sarà presto alla corte di Guardiola. Operazione da oltre 70 milioni

Tijjani Reijnders sarà presto un giocatore del Manchester City. Secondo quanto riferisce la Bbc, il club inglese un accordo con il Milan per il trasferimento del centrocampista olandese, 26 anni, con un contratto di 5 anni. Il City verserà nella casse del Milan circa 55 milioni di euro, più bonus che dovrebbero portare la cifra totale a circa 75 milioni.

Reijnders da Guardiola già per il Mondiale per Club

L’obiettivo di Pep Guardiola è di chiudere l’operazione in tempo per consentire a Reijnders di partecipare al Mondiale per Club che inizierà il 14 giugno negli Usa.

Tijjani Reijnders: profilo, carriera e caratteristiche del centrocampista olandese

Tijjani Reijnders è un centrocampista olandese noto per la sua versatilità e la capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Nato il 3 giugno 1998 a Zwolle, Reijnders ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del FC Twente, per poi affermarsi a livelli professionistici in Eredivisie soprattutto con la maglia dell’Az Alkamaar.

Nel corso degli anni, Tijjani Reijnders si è distinto per la sua intelligenza tattica, la resistenza e la precisione nei passaggi. Grazie a queste qualità, ha attirato l’attenzione di club importanti, diventando un punto di riferimento a centrocampo.

Statistiche di Tijjani Reijnders con l’AC Milan (2024/25)

Arrivato a Milanello nel luglio 2023, dopo una prima stagione di adattamento, il centrocampista ha vissuto quest’anno il campionato della consacrazione nonostante il rendimento della squadra non ottimale e una classifica finale che ha visto il Milan fuori dalle competizioni europee.

Il rendimento in Serie A

Partite giocate: 37

Gol segnati: 10

Assist: 5

Il rendimento in UEFA Champions League:

Partite giocate: 10

Gol segnati: 3

Assist: 0

Sempre nella stagione 2024/2025, Reijnders ha disputato cinque partite di Coppa Italia andando a segno due volte: una nel match degli ottavi contro il Sassuolo, e un’altra con l’Inter nel derby di ritorno finito 3-0 per i rossoneri.

