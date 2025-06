La squadra allenata da Sebastián Beccacece ha pareggiato 0-0 con il Perù

I tifosi ecuadoriani hanno seguito con il fiato sospeso la partita di martedì tra la loro nazionale e il Perù: lo 0-0 finale ha assicurato alla Tricolor un posto ai Mondiali del 2026. La gioia ha invaso i bar e le strade della capitale Quito, prima al 51° minuto, quando Nilson Angulo ha segnato il gol dell’1-0 poi annullato dall’arbitro Andrés Rojas, e infine al triplice fischio, che ha sancito la qualificazione dell’Ecuador ai prossimi campionati del mondo. Nel girone del Sud America, Ecuador e Brasile sono appaiati al secondo posto in classifica alle spalle dell’Argentina, con 25 punti ciascuna, ma gli ecuadoriani sono in vantaggio sulla squadra guidata da Carlo Ancelotti grazie al maggior numero di vittorie. Per la Tricolor, allenata dall’argentino Sebastián Beccacece, è la seconda partecipazione di fila ai mondiali, la quinta di tutta la sua storia.

