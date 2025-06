Si tratterebbe di un affare da 18 milioni di euro per il portiere in francese

Le strade del Milan e di Mike Maignan potrebbero separarsi a breve. Secondo i media britannici il portiere francese, in scadenza nel 2026, spinge per andare al Chelsea. Gli inglesi avrebbero fatto un’offerta da 18 milioni di euro e ora aspettano una risposta dal club rossonero entro il 10 giugno, giorno in cui scade questa sessione di mercato speciale per le squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per club.

Maignan è in scadenza nel 2026

Il Milan potrebbe accettare un’offerta piuttosto bassa per il portiere della nazionale francese, considerato tra i primi 5 del mondo, perché Maignan è in scadenza nel 2026 e non sembra aver intenzione di rinnovare il suo contratto. Il numero 1 francese è rimasto deluso per non aver chiuso un rinnovo che sembrava già definito a febbraio ma che i vertici rossoneri non hanno voluto formalizzare.

Il Milan punta a Svilar della Roma

Dovesse accettare la proposta del Chelsea, il club rossonero dovrebbe cercare un sostituto per il suo capitano. Il candidato principale è Mile Svilar: il belga-serbo della Roma è stato uno dei protagonisti dei giallorossi in questa stagione e al momento è in trattativa per allungare il suo contratto. Un negoziato non facilissimo e proprio per questo il Milan potrebbe inserirsi. Difficile però che la Roma si possa privare del suo portiere per meno di 30 milioni di euro. Altra ipotesi è Vanja Milinković-Savić, portiere del Torino, valutato 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, già definito il passaggio di Reijnders al Manchester City

Maignan sarebbe la seconda cessione per il Milan che ha già definito il passaggio di Reijnders al Manchester City per una somma complessiva di circa 70 milioni di euro. In partenza anche Theo Hernandez, anche lui in scadenza nel 2026, anche se il terzino francese non sembra intenzionato ad accettare la proposta arrivata dall’Arabia Saudita, dall’Al Hilal squadra che sarà allenata da Simone Inzaghi

Calendario serie A 2025/26, il Milan debutterà a San Siro contro la Cremonese

Venerdì è stato sorteggiato il calendario della serie A 2025/26. Per il Milan un esordio sulla carta soft contro la neopromossa Cremonese nel weekend del 24 agosto. Primo big match alla quinta giornata contro il Napoli poi di seguito Juventus-Milan e Milan-Fiorentina. Il derby d’andata è in programma nella 12esima giornata, a fine novembre.

