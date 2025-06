La Nazionale rientrata a Coverciano, sui social spopola l'hashtag #Spallettiout

Dopo il pesante ko a Oslo contro la Norvegia che mette subito a rischio il percorso di qualificazione al Mondiale 2026, la nazionale è rientrata a Coverciano. In casa azzurra è tempo di analisi e riflessioni che andranno oltre la prossima partita contro la Moldova in programma il 9 giugno a Reggio Emilia. Come annunciato anche dallo stesso ct Luciano Spalletti ieri sera in conferenza stampa, è previsto un confronto tra il tecnico e il presidente federale Gravina, per capire se questo progetto è convincente. Si cercherà di capire se andare avanti insieme e quale linea seguire per provare a qualificarsi al prossimo Mondiale.

Sui social è #Spallettiout

Nel frattempo sui social c’è chi invoca le dimissioni di Spalletti additandolo come il primo responsabile di una squadra apparsa demotivata, fragile, spenta e non all’altezza della maglia azzurra. Dal canto suo il commissario tecnico non si è tirato indietro assumendosi le responsabilità e sottolineando che le difficoltà si affrontano. Spalletti ha poi spiegato che parlerà con Gabriele Gravina, altro nome finito sulla graticola non solo social. Il numero uno della Figc, apparso scuro in volto dopo la debacle di Oslo, non ha rilasciato dichiarazioni ma il rischio di un secondo Mondiale fallito sotto la sua gestione (il terzo di fila) lo rende inevitabilmente uno dei responsabili dei problemi azzurri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata