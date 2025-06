Contratto biennale per l'ex tecnico di Roma e Southampton

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Secondo quanto appreso da LaPresse, il club nerazzurro ha scelto il tecnico croato come erede di Gian Piero Gasperini. Juric dovrebbe firmare un contratto di due anni, si attende ormai soltanto l’annuncio ufficiale.

La carriera da allenatore di Ivan Juric

Gli inizi

2010–2011 : Inizia la sua carriera da a llenatore della Primavera del Genoa , nel 2011 consegue il patentino Uefa A.

2011–2013: Juric è stato assistente di Gian Piero Gasperini, l’ex allenatore dell’Atalanta, per due anni, quando Gasperini era alla guida di Inter e Palermo.

Prime esperienze da capo allenatore

2014–2015 : Mantova (Lega Pro) – 12º posto finale.

2015–2016: Crotone (Serie B) – Storica promozione in Serie A, la prima nella storia del club calabrese

Genoa: tre stagioni, tre esoneri

Nel 2016 è stato nominato allenatore del Genoa, squadra con cui ha avuto tre esperienze con risultati altalenanti. Nella sua prima stagione viene esonerato a febbraio dopo una sconfitta per 5-0 contro il Pescara ultimo in classifica ma viene richiamato ad aprile in sostituzione di Mandorlini, centrando la salvezza con una giornata d’anticipo. Viene confermato per il 2017-18, ma dura in panchina solo due mesi: con il Grifone penultimo a novembre, viene sostituito da Davide Ballardini. Torna in rossoblu nel 2018-19, a ottobre, subentrando in corsa proprio a Ballardini. Ma anche qui l’esperienza non dura tanto. Juric è esonerato per la terza volta il 7 dicembre 2018 dopo una sconfitta ai rigori contro la Virtus Entella in Coppa Italia.

Hellas Verona (2019–2021): un nono e un decimo posto

La carriera di Juric decolla quando, nel 2019-20, passa sulla panchina dell’Hellas Verona. Con i veneti registra due stagioni solide in Serie A, con un 9º e un 10º posto, valorizzando diversi giovani talenti. Dimostra un gioco aggressivo e ben organizzato, influenzato dal suo maestro Gasperini.

Torino (2021–2024)

Dal 2021 al 2024 ha guidato il Torino ottenendo due volte il decimo posto e una volta il nono in Serie A, nel 2023-24. Il 21 giugno 2024 viene annunciata la risoluzione consensuale del contratto con i granata.

Roma (2024)

Nel settembre 2024 è stato nominato allenatore della Roma in sostituzione di Daniele De Rossi, ma è stato a sua volta esonerato dopo poco più di un mese a causa di risultati deludenti.

Southampton (2024-25)

A dicembre 2024 ha iniziato una breve esperienza in Premier League con il Southampton, ma la squadra è stata retrocessa con largo anticipo e Jurić ha lasciato il club nell’aprile 2025. L’incarico è durato solo quattro mesi.

Ivan Juric has left Southampton after their relegation from the Premier League was confirmed yesterday pic.twitter.com/r2hecL4e0M — Premier League (@premierleague) April 7, 2025

