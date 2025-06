Credit Image: © Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media - Cal Sport Media via AP Images

La dirigenza nerazzurra è a caccia di un nuovo tecnico dopo l'addio di Inzaghi e l'impossibilità di arrivare a Fabregas

Cristian Chivu è il nome nuovo per la panchina dell’Inter. Beppe Marotta è a caccia di un nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi e l’impossibilità di arrivare a Cesc Fabregas.

Il tecnico romeno al momento è legato al Parma, club che ha portato alla salvezza in Serie A solo poche settimane fa. Secondo i media sportivi Chivu questa mattina avrebbe incontrato la dirigenza emiliana senza dire “sì” a un nuovo contratto. L’impressione è che stia prendendo tempo in vista di un possibile approdo a Milano, sponda nerazzurra.

Il Parma dà l’ok a Chivu per trattare con l’Inter

Secondo quanto apprende LaPresse, i gialloblu avrebbero dato l’ok al 44enne per trattare con i nerazzurri.

La carriera di Chivu

Classe 1980, nato a Reșița, in Romania, Chivu è esploso nell’Ajax dove si è fatto notare tra il 1999 e il 2003 collezionando 107 presenze e 13 gol. Nel 2003 c’è stato l’approdo in Serie A con la Roma, squadra con cui è rimasto legato fino al 2007, anno del trasferimento all’Inter. Il difensore centrale è rimasto in nerazzurro per sette anni, fino al 2014. Sotto l’era Moratti vince tre scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe, una Champions League e una Coppa del mondo per club.

Come allenatore è partito dalle giovanili dell’Inter, guidando la Primavera dal 2021 al 2024 e vincendo uno scudetto nel 2022. A febbraio è arrivata la prima grande chiamata: sedere sulla panchina del Parma al posto dell’esonerato Fabio Pecchia. Con i ducali è riuscito a conquistare la salvezza all’ultima giornata, vincendo 3-2 in casa dell’Atalanta.

Perchè insieme è più bello.

Insieme tutto ha senso. Ce l’abbiamo fatta, insieme. Grazie, tifose e tifosi del Parma Calcio 💛💙 pic.twitter.com/zPRtfOFpt1 — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) May 26, 2025

L’opzione Patrick Vieira

La dirigenza nerazzurra tiene viva anche la pista Patrick Vieira, tecnico del Genoa. Il francese, classe 1976, ha vestito la maglia dell’Inter dal 2006 al 2010 giocando 91 partite e realizzando nove reti. Con il “Biscione” ha vinto tre scudetti e due Supercoppe italiane. Da calciatore ha giocato anche per Cannes, Milan, Arsenal, Juventus e Manchester City. Da tecnico ha seguito le giovanili dei Citizens, New York City, Nizza, Crystal Palace, Strasburgo.

Il no del Como per Fabregas

È sfumata la pista Cesc Fabregas. Il Como e il suo presidente Mirwan Suwarso hanno chiuso le porte in faccia alla dirigenza milanese che voleva fortemente l’allenatore spagnolo. Quest’ultimo è stato artefice di un’ottima stagione in Serie A con i lariani, neopromossi, riuscendo a chiudere il campionato alla 10a posizione in classifica con 49 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata