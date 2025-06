Il presidente nerazzurro parla dopo aver partecipato a Milano ai funerali di Ernesto Pellegrini

“Non è certo questo il contesto per dare comunicazioni, ma noi siamo l’Inter, siamo un Inter forte, lo zoccolo duro ricco di valori, sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà, ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta all’uscita del funerale di Ernesto Pellegrini nella basica di Sant’Ambrogio a Milano.

