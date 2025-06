L’attaccante senegalese ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso

Balde Diao Keita e il Monza ancora insieme. L’attaccante senegalese classe ’95, reduce dalla sua prima stagione in maglia biancorossa, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2027. “Arrivato in Brianza lo scorso febbraio – si legge sul comunicato ufficiale del club – l’attaccante ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità dentro e fuori dal campo. L’avventura insieme continua, complimenti Keita!”. In un video la squadra brianzola, che il prossimo anno giocherà in Serie B, ha celebrato il rinnovo del calciatore.

