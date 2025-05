La squadra di Luis Enrique ha battuto l'Inter per 5-0 nella finale di Monaco di Baviera

Cori, caroselli e fumogeni: a Parigi scoppia la festa per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, che nella finale di Monaco di Baviera ha battuto l’Inter per 5-0. I maxi-festeggiamenti sono iniziati a partita ancora in corso e proseguiranno per tutta la notte, fino al ritorno in Francia della squadra di Luis Enrique. Per il Paris è la prima vittoria del trofeo europeo più ambito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata