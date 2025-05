La vittoria dei francesi contro i nerazzurri ha portato un nuovo record per l'ultimo atto del trofeo continentale

La vittoria per 5-0 del Paris Saint-Germain contro l’Inter nella finale di Champions League di Monaco di Baviera ha segnato un nuovo record per l’ultimo atto del più ambito trofeo continentale: mai, infatti, prima di Psg-Inter, una finale si era conclusa con cinque gol di scarto. In precedenza, quattro finali si dividevano il record con quattro gol di differenza tra la vincente e la perdente. Ecco le cinque finali di Champions (o Coppa dei Campioni) con lo scarto più ampio.

1) Psg-Inter 5-0 (Champions League 2025)

Data: 31 maggio 2025

Luogo: Monaco di Baviera

Marcatori: Hakimi, Doue (x2), Kvaratskhelia, Mayulu

Il Paris Saint-Germain conquista la sua prima Champions League con una prestazione dominante contro l’Inter. Désiré Doué, autore di una partita dominante, diventa il più giovane giocatore di sempre a segnare e fornire un assist in una finale di Champions.

2) Real Madrid-Eintracht Francoforte 7-3 (1960)

Data: 18 marzo 1960

Luogo: Glasgow

Marcatori: Di Stefano (R) (x3), Puskas (R) (x4); Kress (E), Stein (E) (x2)

Finale con il maggior numero di gol complessivi (10) nella storia della competizione. Alfredo Di Stéfano segnò una tripletta, mentre Ferenc Puskás realizzò un poker, portando il Real Madrid al suo quinto titolo consecutivo.

3) Bayern Monaco-Atletico Madrid 4-0 (1974)

Data: 17 maggio 1974

Luogo: Bruxelles

Marcatori: Hoeness (x2), Muller (x2)

Si trattava della ripetizione della finale giocata due giorni prima e finita 1-1. Il Bayern però dominò questo match con due doppiette di Hoeness e Muller.

4) Milan-Steaua Bucarest 4-0 (1989)

Data: 24 maggio 1989

Luogo: Barcellona

Marcatori: Van Basten (x2), Gullit (x2)

Una partita che in molti in Italia, specie i tifosi rossoneri, ricordano molto bene. Il Milan di Arrigo Sacchi conquistò il suo terzo titolo europeo con una prestazione dominante. Marco van Basten e Ruud Gullit segnarono entrambi due gol, consolidando la supremazia del Milan in Europa.

#OnThisDay – 24/05/1989 🗓

90.000 Rossoneri paint the Camp Nou 🔴⚫

Champions of Europe 🏆🏆🏆

Let’s go back to that day ➡ https://t.co/syCpkaNFGc pic.twitter.com/r33olRt0Ff — AC Milan (@acmilan) May 24, 2017

5) Milan-Barcellona 4-0 (1994)

Data: 18 maggio 1994

Luogo: Atene

Marcatori: Massaro (x2), Savicevic, Desailly

Il Milan di Fabio Capello vinse la quinta Coppa dei Campioni per i rossoneri battendo per 4-0 il ‘Dream Team’ catalano di Johan Cruyff con una prestazione maiuscola. Daniele Massaro segnò due gol, mentre Dejan Savićević e Marcel Desailly completarono il punteggio.

