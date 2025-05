L'Italia non va oltre lo 0-0 contro le campionesse scandinave

Nella Nations League donne di calcio le Azzurre pareggiano con la Svezia e sfuma per loro il sogno della Finals. Una prova di grande maturità al cospetto di una corazzata del calcio mondiale. A Parma la Nazionale Femminile pareggia 0-0 con la Svezia, un risultato che alla luce della contestuale vittoria della Danimarca sul Galles (1-0) non permetterà alle Azzurre di concretizzare il sogno Finals di Nations League.

Italia in corsa per il secondo posto

Svanito il primo posto del girone, la squadra di Andrea Soncin rimane comunque pienamente in corsa per la seconda piazza. Tutto si deciderà nell’ultima giornata in programma martedì: in caso di vittoria a Swansea (ore 19.30, Rai Sport) – a prescindere dal risultato di Svezia-Danimarca – l’Italia festeggerebbe la permanenza nella Lega A (come avvenuto nella prima edizione della competizione), evitando lo spauracchio dei play out. Sarebbe il giusto riconoscimento per un gruppo che anche stasera ha dimostrato la propria forza, andando più volte vicina al gol.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata