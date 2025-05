Il presidente posta su X una foto insieme al tecnico durante la festa scudetto

Antonio Conte resterà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. Lo ha confermato il presidente del club Aurelio De Laurentiis, con un post su X. “Avanti tutti, più forti di prima”, ha scritto il patron, postando un’immagine di lui e Conte che esultano insieme sul bus della festa scudetto degli azzurri. L’accordo è arrivato dopo un incontro tra il patron e il tecnico giovedì sera.

Dopo la freddezza del dopo scudetto ritrovata l’intesa tra patron e tecnico

Appena scattati i festeggiamenti per il quarto Scudetto sul terreno del Maradona colorato a festa c’era stato spazio anche per un botta e risposta tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Prima l’abbraccio gelido e poi alcune dichiarazioni che sembravano evidenziare una certa distanza tra l’allenatore e il patron azzurro. Poi durante la parata sul lungomare di lunedì i due sono sembrati maggiormente in sintonia. Prima del faccia a faccia di giovedì sera c’era stato un incontro di di tre ore a Roma e infine è arrivata l’agognata svolta per i tifosi azzurri

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata