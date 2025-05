In 150 mila seguono la parata. Conte: "Difficile trovare questa passione altrove"

Sono arrivati in aliscafo al molo Luise di Mergellina i giocatori e dirigenti del Napoli, che a bordo di due bus percorrono poi il lungomare Caracciolo, momento culmine della festa per il quarto Scudetto degli azzurri. L’arrivo è stato salutato dal suono delle sirene delle barche attraccate nel porto di Mergellina. Sono decine le barche e i gommoni che assistono alla parata al di là della scogliera del lungomare Caracciolo e altrettante attendono il bus all’altezza di piazza Vittoria, dove il mezzo farà inversione per percorrere nuovamente lo stesso tragitto e tornare al molo Luise. A bordo anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha parlato di Conte ma soprattutto ha annunciato l’arrivo di De Bruyne.

150 mila tifosi seguono la sfilata: sul bus dei giocatori anche la bandiera della pace

150mila persone salutano l’allenatore Antonio Conte e i calciatori che venerdì sera, con la vittoria sul Cagliari all’ultima giornata, hanno conquistato il quarto Scudetto della storia del Napoli, due anni dopo l’ultimo trionfo. Bandiere tricolori con la scritta “Ag4in”, motto del quarto Scudetto appena vinto, ma anche una bandiera arcobaleno della pace sventola dal bus scoperto con a bordo i calciatori.

Manfredi: “Una bella e grande festa di popolo”

Una bella e grande festa di popolo”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla sfilata di calciatori, staff e dirigenti del Calcio Napoli a bordo del bus scoperto sul lungomare partenopeo per festeggiare la vittoria del quarto scudetto. “Sono molto orgoglioso del lavoro che è stato messo in campo e ringrazio tutti gli operatori che stanno consentendo una bella festa di popolo. Forza Napoli calcio e forza Napoli città”, ha aggiunto Manfredi che ha accompagnato l’arrivo della squadra al molo Luise a bordo di un aliscafo Snav.

Conte: “Napoli dà tanto, difficile trovare questa passione altrove”

“Penso che questo entusiasmo e questa passione siano qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto”. Lo ha detto Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlando a bordo del bus scoperto che sta attraversando il lungomare partenopeo per celebrare la vittoria del quarto scudetto degli azzurri. Da quel “amma faticà”, slogan inaugurato al suo arrivo a Napoli a giugno scorso, “è passato un anno e abbiamo faticato tanto – ha detto Conte al giornalista Rai – e siamo riusciti veramente a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest’anno

De Laurentiis: “Conte? Ha contratto, felicissimo se vuole rimanere”

“Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono rimanere noi siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato dall’inviato Rai a bordo del bus scoperto.

De Laurentiis annuncia De Bruyne alla festa scudetto

“De Bruyne? So che ha già verificato, o credo addirittura comprato, una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e il suo figlio di 9 anni in video, ed è stata una bellissima visione, una coppia, anzi un triplete con il bambino, fantastico, veramente straordinario. Se possiamo darla come notizia? No, ancora no. Finché non è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo seri”, ha detto ancora De Laurentiis rispondendo alla domanda del giornalista Rai sul possibile acquisto di Kevin De Bruyne. Il calciatore aveva annunciato ad aprile il suo addio al Manchester City.

